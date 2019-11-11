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16:42 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей.

Источник: РИА Новости

«Закон об амнистии капитала установил запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала в качестве оснований для уголовного преследования. Тем не менее, такие факты имели место. Президиум Верховного совета дал разъяснения по этому вопросу… Нужно, чтобы правительство, министерство экономического развития вместе объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит, на земле что, на практике, и соответствующим образом реагировали», — сказал Путин на совещании с правительством.

Он добавил, что закон, который был принят, «в целом работает неплохо, в интересах государства».

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов доложил президенту о том, что за время амнистии было подано около 19 тысяч деклараций, а общий размер задекларированного имущества и средств на счетах за рубежом составил 35 миллиардов евро. «В принципе, это очень неплохой результат», — отметил министр.

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По его словам, президиум ВС РФ однозначно указал на невозможность предоставления налоговыми органами доступа к сведениям, содержащимся в декларациях и прилагаемых к ним документам, в том числе и на основании решения суда, и на необходимость запрета на использование таких сведений в рамках уголовных дел в качестве основания для их возбуждения или доказательства.

«Считаем, что абсолютно справедливое было принято решение президиумом Верховного суда», — добавил Силуанов.


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Президиум Верховного суда РФ ранее разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт. Верховный суд признал информацию из таких деклараций налоговой тайной. Только сам декларант может истребовать эти данные и приобщить их к делу, если пожелает. Все коллизии между законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и законом об амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего, разъяснил ВС.

Амнистия капиталов проходит в России с 2015 года в несколько этапов, в минувшем июне стартовал третий. В ее рамках россияне могут задекларировать активы за рубежом, о которых они держали в неведении российские налоговые органы, и избежать любой ответственности, в том числе уголовной.

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