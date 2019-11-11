Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве «Восточного»

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«Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов», — сказал он в понедельник на совещании с членами правительства.
Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил, применительно к другим крупным проектам, в том числе, строительству космодрома «Восточный».
Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов.
Владимир Путинпрезидент России
По его словам, «уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят, но порядка там так и не удалось навести, как следует».
«Надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, работе в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса — ИФ) с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же, как и контрольное управление президента», — подчеркнул Путин.
Президент поручил проработать озвученные вопросы и «наладить действенный эффективный контроль за проведением закупок.
Проблемы с космодромом «Восточный»
В октябре сообщалось, что суд в Амурской области приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима Георгия Зонова, главы предприятия «Углегорск», подразделения субподрядчика строительства космодрома «Восточный». Его признали виновным в краже арматуры и металлоконструкций со стройки, говорится в материалах суда.
В сентябре Путин признавал, что в ситуации с «Восточным» есть еще много вопросов, требующих решения, в том числе и его личного вмешательства.
В июне 2019 года глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин назвал беспрецедентными и откровенными хищения на космодроме «Восточный» по сравнению с другими бюджетными отраслями. Он отметил, что наиболее масштабным стало воровство «на банальной стройке», а не в космических технологиях.
Как сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, строительство второй очереди космодрома «Восточный» началось в конце апреля 2019 года. В настоящее время специалисты производственно-строительного объединения «Казань» проводят армирование фундамента сооружений, расположенных на месте стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара».
Третья очередь строительства Восточного предполагает возведение стартового комплекса для ракеты «Союз-5» («Иртыш») и перспективной ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».
В начале ноября Рогозин говорил, что первый в 2020 году пуск с «Восточного» намечен на апрель.