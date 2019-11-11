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13:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин назвал самострелами непривитых от гриппа министров

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов правительства и администрации Кремля поступить так же. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 11 ноября.

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Глава государства пошутил, что в противном случае при болезни министрам придется прибегнуть к самострелу. «Гриппом заболел — самострел. Ну, а как? Можно предотвратить — не предотвратил!» — сказал он.

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На встрече с членами правительства в понедельник президент заслушал доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе вакцинации против гриппа.

Согласно данным социологов, больше половины россиян (57 процентов) считают, что прививки защищают от инфекций, а также приносят больше пользы чем вреда.

Ранее Роспотребнадзор призвал граждан привиться от гриппа до начала эпидемии.

В апреле 2016 года Владимир Путин рассказал, что принятию лекарств предпочитает спорт и здоровый образ жизни, а иногда делает прививки.

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