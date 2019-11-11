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18:52 (мск), источник: ТАСС

Помпео: США дали Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских»

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских». Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. Стенограмму беседы распространил в понедельник Госдепартамент.

Источник: AFP 2019

«Нынешний президент [Трамп] также хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация [экс-президента Барака Обамы] предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла», — сказал Помпео.

Мы дали им [Киеву] настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация [США] со своей политикой в отношении Украины.
Майкл Помпео
госсекретарь США

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг процедуры импичмента Трампа, которая была запущена в контролируемой демократами Палате представителей Конгресса в связи с июльским телефонным разговором американского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Помпео рассказал, что «был частью политики Америки на Украине».

Мы были предельно ясны. Мы хотели сделать так, чтобы масштабы коррупции, которая существует на Украине слишком долго, были сокращены, и президент Зеленский имел возможность это сделать.
Майкл Помпео
госсекретарь США
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Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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