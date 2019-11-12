Адвокат сообщил, что власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

02:06 (мск), источник: РИА Новости
В воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение об экстрадиции. Как пояснил Ирони, оно окончательно и не подлежит изменению.
В декабре 2015 года жителя
Решение об экстрадиции Буркова в США подписал 30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана. Как заявили в его ведомстве, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
В посольстве России в Израиле в понедельник сообщили о том, что сожалеют об этом решении и отмечают, что это ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну российских граждан.