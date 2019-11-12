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02:06 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат сообщил, что власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Россиянина Алексея Буркова в настоящий момент экстрадируют из Израиля в США, подтвердил РИА Новости адвокат россиянина Михаил Ирони.

В воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение об экстрадиции. Как пояснил Ирони, оно окончательно и не подлежит изменению.

Дело Буркова

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также направила в Израиль российская сторона.

Решение об экстрадиции Буркова в США подписал 30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана. Как заявили в его ведомстве, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.

В посольстве России в Израиле в понедельник сообщили о том, что сожалеют об этом решении и отмечают, что это ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну российских граждан.

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