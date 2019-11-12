Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алкогольная гонкаСколько пьют в России?
Фоторепортажи
1630 лет назад пала Берлинская стена
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
10:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший сотрудник Госдепа рассказал о запрете Трампа публиковать заявления по инциденту в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запрещал публиковать любые заявления по инциденту в Керченским проливе, утверждает Кристофер Андерсон, бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Андерсон 30 октября выступил на слушаниях в комитете Палаты представителей США, расшифровку его показаний опубликовала некоммерческая организация National Public Radio.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ и арестовали. Как считает Кристофер Андерсон, российская сторона была виновницей эскалации конфликта.

По словам дипломата, его коллеги из Госдепа «быстро подготовили заявление, осуждающее Россию» за ее действия, однако в Белом доме США заблокировали публикацию этого заявления.
Новость
Помпео: США дали Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских»

«Я отправил послу Волкеру сообщение, что президент (Дональд Трамп.— “Ъ”) ввел эмбарго на любые заявления (по инциденту в Керченском проливе.— “Ъ”)», — рассказал Андерсон.

На вопрос о том, откуда он узнал о предполагаемом запрете на публикации, он ответил, что не помнит точно, но, «вероятно, из телефонного разговора» с коллегами, занимающимися делами Украины. Дипломат добавил, что распоряжение президента США могло быть связано с тем, что Вашингтон хотел получить больше информации об инциденте.

Напомним, украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, состоявшегося в сентябре 2019 года. В октябре Государственное бюро расследований Украины начало проверку прошлого руководства страны на причастность к инциденту в Керченском проливе.

Конгресс инициирует импичмент Трампа
11 ноябряПомпео: США дали Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских»
8 ноябряNYT: Зеленский отменил интервью, в котором хотел заявить о расследовании против Байдена
6 ноябряНазначенец Трампа признал, что помощь Украине увязывалась с компроматом на Байдена
Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
 Главу McDonald's уволили из-за романа с сотрудницей
В России уничтожают портреты Медведева. Что происходит?
Назарбаев: Зеленский согласился на встречу с Путиным «тет-а-тет»
Ведущая Екатерина Андреева удивилась заработкам Андрея Малахова
Депутаты хотят вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Назван самый фотографируемый город России
Считавшиеся вымершими животные попали на камеру (видео)
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Новинка Huawei с кучей камер: фото и цена Снимает отлично, но есть нюансы
Кино
Дочь Реввы, жена Прилучного с детьми и другие на премьере Российские звезды и их дети стали первыми зрителями анимационной картины об отважных животных
Авто
Новая версия «Весты»: известны цены Самая доступная Lada Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией обойдется в 736 990 рублей
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Сын Собчак растет копией Виторгана 2-летний Платон очень похож на своего папу
Леди
Алла Пугачева вышла на красную дорожку в стильном костюме и в шляпе Певица показала элегантный наряд.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь