Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

«Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», — сказал он на заседании политического форума «Астана клуб» в Нур-Султане.
Назарбаев отметил, что есть предложения обсудить конфликт в «нормандском формате», привлечь к дискуссии США, но он убежден, что проблема «решается только между двумя государствами, а не между всеми» (цитата по Tengrinews).
Зеленский сказал, что согласен «на встречу тет-а-тет», Назарбаев передал это Путину. «Теперь посмотрим», — добавил он.
По оценке лидера Казахстана, сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта.
«Зеленский получил очень большую поддержку народа и он может проявить волю и решить этот вопрос. Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований», — сказал он.
В Москве также хотят урегулирования, считает Назарбаев.
Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры.
Нурсултан Назарбаев первый президент Казахстана.
В начале октября Зеленский согласился подписать так называемую «формулу Штайнмайера» — промежуточные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.
Формула предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, предоставление им особого статуса и дальнейшее урегулирование. Подписание формулы Штайнмайера и разведение воюющих сторон были условиями проведения саммита в «нормандском формате».
Разведение сил пока срывались из-за продолжающихся обстрелов. В Киеве назвали условием для начала процесса семидневное соблюдение режима тишины. Дата нормандского саммита еще не назначена.