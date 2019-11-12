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10:03 (мск), источник: Интерфакс

Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане. Он высказал мнение, что в таких условиях они смогут договориться об урегулировании конфликта в Донбассе.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», — сказал он на заседании политического форума «Астана клуб» в Нур-Султане.

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Назарбаев отметил, что есть предложения обсудить конфликт в «нормандском формате», привлечь к дискуссии США, но он убежден, что проблема «решается только между двумя государствами, а не между всеми» (цитата по Tengrinews).

Зеленский сказал, что согласен «на встречу тет-а-тет», Назарбаев передал это Путину. «Теперь посмотрим», — добавил он.


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По оценке лидера Казахстана, сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта.

«Зеленский получил очень большую поддержку народа и он может проявить волю и решить этот вопрос. Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований», — сказал он.

В Москве также хотят урегулирования, считает Назарбаев.

Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры.
Нурсултан Назарбаев
первый президент Казахстана.
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В начале октября Зеленский согласился подписать так называемую «формулу Штайнмайера» — промежуточные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

Формула предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, предоставление им особого статуса и дальнейшее урегулирование. Подписание формулы Штайнмайера и разведение воюющих сторон были условиями проведения саммита в «нормандском формате».

Разведение сил пока срывались из-за продолжающихся обстрелов. В Киеве назвали условием для начала процесса семидневное соблюдение режима тишины. Дата нормандского саммита еще не назначена.

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