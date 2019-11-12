Сотрудница Пентагона подтвердила Конгрессу, что Трамп приказал заморозить помощь Украине

Купер также отметила, что у Трампа, возможно, не было законных полномочий по собственному усмотрению замораживать помощь, которую поддержал Конгресс. По ее словам, она советовала президенту как минимум уведомить конгрессменов о своем решении, но он не стал этого делать.
Купер также подтвердила, что причиной приостановки финансирования стали опасения Трампа насчет высокого уровня коррупции в стране. Она сообщила, что узнала об этом в конце июля, когда состоялся разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В конце сентября Палата представителей запустила против Трампа процедуру импичмента, а 31 октября приняла резолюцию о начале этой процедуры. Президента подозревают в том, что в разговоре с Зеленским он требовал от него начать расследование против сына бывшего вице-президента и претендента на Белый дом от демократов Джо Байдена.
Позже Белый дом опубликовал стенограмму разговора, в которой нет доказательств прямого давления на Зеленского. Президент Украины тоже говорил, что Трамп на него не давил. Сам президент США отрицает обвинения и заявляет, что демократы раздули скандал на пустом месте. В конце ноября стало известно, что Трамп добивался от Зеленского публичных заявлений о расследовании против сына Байдена, но украинский президент отменил интервью телеканалу CNN.
Показания в Конгрессе уже дали несколько ключевых фигур: бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мэри Йованович, бывший советник президента Фиона Хилл и посол США в ЕС Гордон Сондленд. Трамп утверждает, что не преследовал личных целей, а его интерес к семье Байденов связан лишь с борьбой с коррупцией в Украине.