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12:06 (мск), источник: RNS

Киев захотел компенсацию от ЕС в случае снятия санкций с России

Украина хочет получить компенсацию от Евросоюза в том случае, если ЕС не продлит санкции против России при отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений, заявил украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

Источник: Reuters

«Задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого (непродления санкций против РФ. — RNS) без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это все же произойдет — получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам», — заявил Кулеба.

Он уточнил, что речь идет о компенсации от тех, кто не продлил санкций против России, то есть от ЕС.

Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно — тогда нужны какие-то компенсаторы.
Дмитрий Кулеба
вице-премьер Украины
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Украинский вице-премьер отметил, что в Европе желание снять санкции с России появилось на следующий же день после их введения. По его словам, сейчас многие хотят разрушить санкционный механизм, однако он добавил, что речь идет именно о секторальных санкциях, которые являются «самыми чувствительными для России».

Кулеба рассказал, что он от Брюсселя не получал никаких сигналов о том, что ЕС готовы уже в декабре этого года отказаться от продления антироссийских санкций, поскольку нет реального прогресса в реализации Минских соглашений.


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«Но мы должны понимать, что, во-первых, санкции — вещи относительные в своей перспективе. То есть, как только будет прогресс по Минску, тут же будет поднят вопрос о санкциях», — заявил чиновник.

Он добавил, что сама Украина уже пять лет готова к тому, что в какой-то момент ЕС не продлит санкции против России.

В июне 2019 года ЕС продлил экономические (секторальные) санкции против России на полгода — до 31 января 2020. Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также действуют в отношении продукции двойного назначения, произведенной в России.

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ЕС также продлил на год санкции против Крыма и Севастополя — до 23 июня 2020 года. Санкции применяются к европейским компаниям и физическим лицам и включают в себя запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, запрет на инвестиции в Крым и Севастополь, ограничительные меры в сфере туризма (в частности, европейским круизным лайнерам запрещается входить в порты полуострова, за исключением экстренных случаев).

В сентябре ЕС продлил персональные санкции против России на полгода — до 15 марта 2020 года. В санкционном списке находятся 170 человек и 44 юрлица. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов и запрет на въезд. ЕС связывает санкции с подрывом территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости.

Впервые антироссийские санкции сроком действия на один год были введены 31 июля 2014 года из-за присоединения Крыма к России и ситуации в Донбассе. Затем они неоднократно продлевались.

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