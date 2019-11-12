Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алкогольная гонкаСколько пьют в России?
Фоторепортажи
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
12:51 (мск), источник: Ведомости

Кремль ответил на предложение Назарбаева устроить встречу Путина с Зеленским

Встреча президентов России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», — отметил он.

Источник: РИА "Новости"

«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений», — добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Путин также сторонник реанимации отношений с Украиной, но «сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева».

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов России и Украины. Зеленский, по его словам, ответил согласием на это предложение, Путин — пока не решил. Президенты могли бы встретиться в Казахстане, отметил Назарбаев. Он добавил, что сейчас для этого «хороший момент».

Украина и Россия обсуждают дату и место первой встречи Путина и Зеленского уже несколько месяцев. Ранее предполагалось, что лидеры двух стран могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло. Страны — участницы нормандского формата (Россия, Украина, Германия и Франция) никак не перейдут к обсуждению конкретной даты проведения саммита, пояснил 11 ноября помощник президента России Юрий Ушаков: «Даты 24 и 26 ноября в качестве дат его проведения не обсуждались. Конкретика по датам вообще не обсуждалась».

 Greenpeace просит Минприроды запретить одноразовый пластик
Инвесторы доверяют золоту больше, чем валютам
В Киеве заявили о готовности ЕС к снятию санкций с России
Ведущая Екатерина Андреева удивилась заработкам Андрея Малахова
Компании Ротенберга получат нулевую прибыль за Крымский мост
Депутаты хотят вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Свинью взяли на работу в американский аэропорт (видео)
90 лет Грейс Келли: лучшие роли кинодивы и роскошные кадры с ней
В Египте обнаружили мумию гигантской кошки
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Новинка Huawei с кучей камер: фото и цена Снимает отлично, но есть нюансы
Кино
Дочь Реввы, жена Прилучного с детьми и другие на премьере Российские звезды и их дети стали первыми зрителями анимационной картины об отважных животных
Авто
Новая версия «Весты»: известны цены Самая доступная Lada Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией обойдется в 736 990 рублей
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Вот я вообще в шоке... 221
Шизофрения? 216
Очень серьезный вопрос про алкоголизм мужа 122
Флорентинки. Печенье к Рождеству. 118
Леди
Алла Пугачева вышла на красную дорожку в стильном костюме и в шляпе Певица показала элегантный наряд.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь