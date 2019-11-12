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13:01 (мск), источник: RNS

На Украине завели дела против российского телеведущего Соловьева

Служба безопасности Украины (СБУ) завела два дела против российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, заявил в своем Facebook депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Источник: РИА "Новости"

«Хорошие новости! Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед», — заявил Гончаренко.

К посту Гончаренко приложил фото документа — ответа СБУ на запрос. В нем отмечается, что дела возбуждены по статье о «посягательстве на территориальную целостность и безопасность Украины».

Владимир Соловьев на телеканале «Россия-1» ведет, в частности, программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Участники программы регулярно обсуждают ситуацию на Украине, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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