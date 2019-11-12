13:20 (мск), источник: Lenta.Ru
США подготовятся к космической войне с Россией и Китаем
Национальная разведка США проведет новую оценку угрозы космической войны с Россией и Китаем. Об этом пишет Bloomberg.
Информация о потенциальной угрозе космической войны используется для обоснования создания космических войск. Запрос на проверку возможностей России и Китая в области ведения космической войны поступил от генерала
Предполагается, в следующем докладе Конгресса США, который представят 14 ноября, будет представлен перечень космических угроз для страны.
Так, в документе содержатся выводы о том, что Китай рассматривает космос как сферу экономической и военной уязвимости Америки и готовит целый ряд средств поражения космических объектов США.
Результаты новой проверки будут включены в доклад «Оценка международной угрозы безопасности» («Worldwide Threat Assessment»), который обновляется раз в