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13:20 (мск), источник: Lenta.Ru

США подготовятся к космической войне с Россией и Китаем

Национальная разведка США проведет новую оценку угрозы космической войны с Россией и Китаем. Об этом пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

Информация о потенциальной угрозе космической войны используется для обоснования создания космических войск. Запрос на проверку возможностей России и Китая в области ведения космической войны поступил от генерала Военно-воздушных сил США Джона Хайтена (John Hyten), который в сентябре 2019 года был назначен заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов. Пресс-секретарь ВВС подполковник Кристина Хоггатт ответила, что работы в этом направлении ведутся.

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Предполагается, в следующем докладе Конгресса США, который представят 14 ноября, будет представлен перечень космических угроз для страны.

Так, в документе содержатся выводы о том, что Китай рассматривает космос как сферу экономической и военной уязвимости Америки и готовит целый ряд средств поражения космических объектов США.

Результаты новой проверки будут включены в доклад «Оценка международной угрозы безопасности» («Worldwide Threat Assessment»), который обновляется раз в два-три года. Вместе с тем в марте 2019 года Пентагон запросил 14,1 миллиарда долларов на поддержание национальной безопасности США в космосе, что на 14 процентов больше, чем в прошлом году.

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