16:21 (мск), источник: ТАСС
Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза
Главам своих регионов доверяют 54% граждан, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые поступили в распоряжение ТАСС во вторник.
«54% россиян сейчас доверяют главам своих регионов, 26% — не доверяют. В сравнении с летом 2018 года доля доверяющих главам регионов выросла очень существенно — на 13 п.п. А баланс доверия губернаторскому корпусу, который рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям, увеличился в два раза (с 14 до 28 п. п.)», — говорится в результатах опроса.
«Если летом 2018 года 41% россиян считали, что главы их регионов работают хорошо, а 22% считали, что плохо, то сейчас — 50% и 19% соответственно. Сейчас соотношение позитивных и негативных оценок гораздо благоприятнее для губернаторов, чем оно было до пенсионной реформы и сопряженных с нею перемен в общественных и политических настроениях россиян. На данный момент в 76 регионах больше жителей, доверяющих губернаторам и положительно оценивающих их работу, нежели не доверяющих региональным руководителям и недовольных их деятельностью», — уточнили в фонде.
Там отметили, что рост доверия к главам регионов и улучшение оценок их деятельности во многом обеспечены новой кадровой политикой президента РФ Владимира Путина, согласно которой «на места непопулярных губернаторов приходят люди, получающие от жителей немалый кредит доверия». «Об этом свидетельствует тот факт, что данные показатели ощутимо подрастают именно осенью, после единого дня голосования — и в 2018, и в 2019 году», — добавили в ФОМ.
«Можно полагать, что это стало и одной из причин улучшения оценок деятельности президента РФ как в сфере социальной политики (рост баланса положительных и отрицательных оценок с июля 2018 — на 17 п.п., с марта 2019 — на 6 п.п.), так и в экономике (рост баланса оценок с июля 2018 — на 13 п.п., а с марта 2019 — на 5 п.п.)», — заключили в фонде.
Всероссийский опрос ФОМ был проведен в
Политолог Марат Баширов в разговоре с корреспондентом ТАСС во вторник отметил, что рост доверия граждан к губернаторскому корпусу произошел благодаря целенаправленной кадровой политике Кремля и работе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), главой которой является гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
«Это уже такая широкомасштабная программа, верхушку которой мы видим здесь, в Москве, это Высшая школа государственного управления. В ней в первую очередь готовят тех людей, которые сегодня становятся фундаментом доверия ко всей российской власти, то есть губернаторов. Те люди, которые два последних избирательных цикла выходили в качестве кандидатов в губернаторы, пройдя ВШГУ, показывают, что те основы кадровой политики, которые были заложены несколько лет назад, приносят такой результат», — сказал Баширов.
Он напомнил о том, что президент России постоянно говорит о том, что губернаторы должны «тонко чувствовать
«Используя эти принципы и в ходе обычной работы, и во время избирательной кампании, и были получены эти результаты, когда уровень доверия к губернаторам вырос в два раза. Я думаю, что на самом деле это не предел. Если они точно также будут эффективно работать в части реализации нацпроектов, то цифры будут еще выше», — сказал политолог.
Он также подчеркнул, что исследование ФОМ поможет проанализировать работу всех глав субъектов. «То есть можно брать только граждан, ответивших на вопросы в отдельном регионе, и на этой основе строить уже некоторые модели. Это очень масштабное исследование с огромной выборкой. Для анализа это крайне важно, потому что это потом позволит смотреть изменения в настроениях отдельных социальных групп и видеть, где губернаторы недорабатывают», — заключил Баширов.