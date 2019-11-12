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16:15 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

ВЕНА, 12 ноя — РИА Новости. Смертную казнь в Белоруссии может отменить только референдум, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко.

Источник: РИА Новости

Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы до тех пор, пока в этой стране не отменят смертную казнь.

«Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни, и, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдуме, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит», — сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии.

Он отметил, что согласно конституции Белоруссии, смертная казнь может быть отменена только референдумом.
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«Референдум решил эту проблему, референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить. Мы двигаемся в этом направлении», — добавил глава республики.

Лукашенко 11—12 ноября находится с официальным визитом в Австрии — первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.


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Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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