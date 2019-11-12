16:15 (мск), источник: РИА Новости
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
ВЕНА, 12 ноя — РИА Новости. Смертную казнь в Белоруссии может отменить только референдум, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко.
Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы до тех пор, пока в этой стране не отменят смертную казнь.
«Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни, и, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдуме, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит», — сказал Лукашенко на
«Референдум решил эту проблему, референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить. Мы двигаемся в этом направлении», — добавил глава республики.
Лукашенко
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).