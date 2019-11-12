Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охота на «Тирпиц»Как уничтожали военную гордость Третьего рейха
Фоторепортажи
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
2525 объектов культурного наследия, которым грозит исчезновение
20:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об отказе Путина «дарить» Нетаньяху освобождение израильтянки

Президент России Владимир Путин отказался освобождать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную за контрабанду гашиша, чтобы не делать «подарок» премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху. Об этом со ссылкой на источник в Кремле сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, Нетаньяху сейчас находится в «подвешенном» состоянии, поэтому российский лидер не хочет ему помогать. Как утверждают источники Bloomberg, Путин сам решит судьбу Иссахар, как только в Израиле завершится политический кризис. Агентство пишет, что решение президента России помиловать осужденную сможет поднять рейтинг израильского премьера.

Читайте также
Израиль пока не выдаст США россиянина Буркова. Его могут обменять на осужденную в России израильтянку

Bloomberg со ссылкой на неназванных западных дипломатов также отмечает, что отношения Путина и Нетаньяху ослабли из-за неоднократных налетов Израиля на Сирию.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позднее стало известно, что к Путину с просьбой о помиловании обратились Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. В Кремле отмечали, что рассмотрят обращение израильского руководства, как только оно поступит в аппарат президента.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в США. 12 ноября Буркова экстрадировали.

Читайте также

Суд в РФ приговорил гражданку Израиля к 7 годам тюрьмы
Во время загрузки произошла ошибка.
15 октября© Ньюстюб
 Медведев провел совещание в поезде. Видео
Лолита объяснила увлечение молодыми мужчинами
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
В России предлагают запретить ватные палочки и влажные салфетки
Ведущая Екатерина Андреева удивилась заработкам Андрея Малахова
Выбрано самое смешное фото дикой природы 2019 года
Нурмагомедов рассказал о завершении карьеры
Природа разрушила необычный дом нефтяного магната (фото)
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
Пугачева, Высоцкая и дети поддержали Кончаловского на премьере Именитый режиссер представил в Москве свою новую картину — биографическую драму о Микеланджело
Горячие темы на Авто
Модель семьи будущего 276
"Россия нам не партнер" 244
Перенос столицы России в Сибирь 101
В вашем городе еще остались частные магазины? 97
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью Новый снимок вызвал слухи о прибавлении в семье певицы
Леди
Алла Пугачева вышла на красную дорожку в стильном костюме и в шляпе Певица показала элегантный наряд.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь