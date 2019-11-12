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21:59 (мск), источник: Известия

Самолет с Эво Моралесом на борту приземлился в Мехико

Самолет с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту прибыл в Мехико. Об этом сообщил портал El Deber во вторник, 12 ноября.

Источник: Reuters

Воздушное судно приземлилось в 13:08 по боливийскому времени (20:08 мск). В Мексике проходят демонстрации за и против пребывания бывшего президента Боливии в стране.

У трапа самолета Моралеса встречал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Бывший боливийский лидер рассказал, что на него готовили покушение и решение мексиканских властей предоставить убежище спасло его жизнь. По словам Моралеса, властям Мексики предлагали $50 тыс. за его выдачу за день до отставки.

Эбрард сообщил ранее во вторник, что ведомству пришлось вести переговоры с рядом государств Южной Америки, чтобы беспрепятственно перевезти Моралеса из Боливии в Мексику, отмечает Reuters.

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Ранее он рассказал, что самолет мексиканских ВВС забрал лидера Боливии и сделал техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.

10 ноября Моралес объявил, что покидает пост после 13 лет управления государством и направляется в Мексику из соображений безопасности. Власти страны предоставили ему политическое убежище. Вместе с Моралесом Мексику покинули его сын и бывший вице-президент Боливии Альберто Гарсия Линера.

20 октября в Боливии состоялись президентские выборы. В первом туре победу одержал Эво Моралес, однако его основной соперник — Карлос Меса — не признал победу оппонента. После оглашения результатов в стране начались акции протеста, отставки новоизбранного лидера требовали профсоюзы, оппозиция и вооруженные силы.

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