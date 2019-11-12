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22:20 (мск), источник: Известия

Регионам предложили ограничивать мигрантам доступ к некоторым профессиям

Министерство труда России подготовило законопроект «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который предполагает разрешить губернаторам регионов ограничивать доступ к некоторым профессиям для мигрантов. С текстом документа ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что сейчас главы регионов могут регулировать численность приезжих в своем субъекте изменением стоимости патента и запретом некоторым типам фирм, например, строительным, брать их на работу. Остальные ситуации решает федеральный центр.

Такую инициативу в ведомстве объяснили защитой «национального рынка труда». По статистике, приводимой Минтруда, в январе 2019 года в целом в России мигранты составили не более 2,2% рабочей силы. Однако в некоторых регионах процент приезжих значительно выше. В частности, в Магаданской области 11,4% рабочих — мигранты, в Сахалинской области — 7,4%, в Московской — 7,4%.

Законопроект будет рассмотрен рабочей группой Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношения (РТК) в четверг, 14 ноября.

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