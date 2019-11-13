06:20 (мск), источник: Известия
Идите с блогом: закон о физлицах-иноагентах может быть принят в ноябре
Звезд YouTube, получающих финансирование
Штрафы для
Как рассказал «Известиям» Андрей Климов, штрафы для
Для физических лиц речь идёт о 100 тысячах рублей, для юридических — до 5 млн. руб.
— Они будут регулироваться поправками в КоАп о штрафах для
По его словам, обе законодательные инициативы нужно принять как можно скорее, чтобы «ликвидировать серые зоны интернета, которые вносят значительный деструктив в российскую информационную повестку». Источники «Известий» в Госдуме не исключили, что документ пройдёт третье чтение уже в ноябре.
— Мы об этом говорим с октября 2017 года. Именно тогда закон о СМИ — иноагентах был внесен в Госдуму и принят в первом чтении. Сейчас максимум параметров уточнено. Поэтому его надо принимать в окончательном, — рассказал сенатор, который вместе со своим коллегой, депутатом Василием Пискарёвым 12 ноября внёс 10 поправок к документу.
— Определяется ведомство, ведущее реестр
Как сообщил «Известиям» парламентарий, 13 ноября законопроект будет рассмотрен комитетом, а на следующей неделе — на пленарном заседании Госдумы.
Этот документ стал своего рода ответом на действия Минюста США, который обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента «Sputnik» и «Russia Today». Зеркальной мерой оказался список Минюста, в который вошли
Проектом предполагается внесение поправок в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Исходя из содержания документа, признанные иностранными агентами СМИ обязаны зарегистрировать юридическое лицо в России, а также поставить обязательную маркировку о получении иностранного финансирования в своих выходных данных.
О поддержке законопроекта «Известиям» сообщил зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
— Совершенно очевидно, что Россия стала объектом информационной войны. Она идёт по различным каналам, в том числе через новый, но очень влиятельный инструмент: блогеров. Эти люди активно распространяют информацию, которая может навредить интересам нашего государства, — пояснил он.
Главное, по его мнению, чтобы исполнение этого закона проходило без перегибов и он не стал способом расправы с неудобными
В «Единой России», затруднились оценить поправки.
— Мы сначала должны с ними ознакомиться, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
А вот в КПРФ заявили, что работать с иностранными агентами должны спецслужбы.
Мы этот законопроект не поддержим, так как отрицательно относимся к любым ограничениям свободы слова, которые зачастую принимаются под предлогом борьбы с терроризмом. Если это так, то бороться с этим явлением надо не такими методами и не в интернете.
— Наша фракция его поддерживать не будет, — заявил «Известиям» парламентарий, напомнив о недавней кампании по запрету Telegram.
Мы прекрасно понимаем, есть желание «накинуть платок на каждый роток». Но мир движется вперёд и учитывая стремительное развитие цифровых технологий, это сделать уже невозможно.
А вот в среде блогеров ожидаемо оказались недовольны предложениями о штрафах и причислению к иноагентам. Как отметил известный журналист, блогер Олег Кашин, он вообще не знает ни одного коллегу по цеху, кто получал бы деньги
— Это очередной закон для точечного использования, когда за
По его словам, все известные ему авторы проплаченных постов получают финансирование в России. Более того, не совсем понятно — как именно собираются отслеживать, откуда будут поступать денежные средства на карту, отметил в беседе с «Известиями» автор
— Есть многие «обезличенные» блогеры — никто не знает, кто эти люди на самом деле, откуда они, где находятся. Как будут штрафовать их в случае принятия таких законов? Но самое главное, наша работа — это в первую очередь творчество. И творчество это для всех, а не для граждан определенной страны, — подчеркнул он. — Донаты — это, в первую очередь, поддержка нашего труда и добровольные переводы на развитие канала.
Если ограничить донаты территориально, то и контент придется ограничивать согласно геолокации, что станет ограничением свободы слова, заявил блогер.