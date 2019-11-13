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09:58 (мск), источник: Интерфакс

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и пути решения вопроса с С-400

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в преддверии визита в Вашингтон турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступил с предложением о торговой сделке стоимостью в $100 млрд, а также возможные пути урегулирования противоречий вокруг российских ЗРК С-400, сообщила Washington Post.

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«В новом письме Эрдогану на прошлой неделе Трамп сказал турецкому президенту, что торговая сделка на $100 млрд и обходной путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400, все еще возможны», — пишет издание, ссылаясь на источники из числа высокопоставленных чиновников администрации.

«Мы сняли (торговое предложение — ИФ) с повестки дня, когда турки вошли в Сирию. Но как только мы получили заверения в прекращении огня, мы решили вернуть пакет предложений, включая осуществление нынешнего визита» — сказал газете один из источников.

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«Во-вторых, они решают проблему С-400 к нашему удовлетворению», — добавил он.

Приобретение Анкарой С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона, привело к решению США исключить Турцию из производственной цепочки, а также покупки американских истребителей F-35.

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Кроме того, как заявил накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен, если сделка по С-400 будет оставаться в силе, Турцию ждут санкции в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), которые одобрит Конгресс.

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США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем ПВО С-400, сообщил высокопоставленный чиновник администрации в ходе брифинга, посвященного визиту Эрдогана.

«Это было проблемой для США и Турции в течение нескольких лет. Это одна из тех очень сложных проблем, которые, по мнению президента, необходимо решать», — сказал чиновник.


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Он добавил, что в «двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35».

«Но чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй сделает шаг», — отметил высокопоставленный сотрудник администрации.

По его мнению, Трамп и Эрдоган «на всех своих встречах, во всех своих разговорах очень, очень откровенны в том, как эта ситуация должна быть решена и каковы предпочтительные решения».

Переговоры Трампа и Эрдогана запланированы на среду.

Встреча Трампа и Эрдогана: шанс на перезагрузку
Во время загрузки произошла ошибка.
04:27 (мск)© Ньюстюб
Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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