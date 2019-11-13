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10:01 (мск), источник: РИА Новости

«Ведомости»: в России планируют увеличить штрафы за хулиганство в пять раз

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, пишут «Ведомости».

Источник: РИА Новости

Так, отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как мелкое хулиганство. Санкция за такие нарушения вырастет примерно в пять раз (с 500−1000 рублей до трех-пяти тысяч), также могут быть назначены обязательные работы на срок до 40 часов.

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Самое понятие общественного места также намерены уточнить: оно будет подразумевать улицы, парки, аэропорты, вокзалы, общественный транспорт и его остановки, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки и подвалы.

В целом число глав в той части кодекса, которая формулирует составы административных нарушений, возрастет с 16 до 35. Это связано с переформатированием составов: например, в отдельную главу вынесут правонарушения, связанные с избирательными правами.

Среди принципиально новых пунктов — выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, а также нарушение права на пользование государственным языком либо республик. Таким правонарушителям придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей. Должностных лиц планируют привлекать к ответственности за дискриминацию, а санкция за оскорбления составит до пяти тысяч рублей (10−25 тысяч для должностных лиц).

Также в планах добавить новую статью — воспрепятствование адвокатской деятельности. Так, за попытки помешать защитнику осуществить свои профессиональные полномочия, в том числе неправомерный отказ в предоставлении ему информации, будет грозить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей (должностным лицам — от пяти до десяти тысяч).

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