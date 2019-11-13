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15:04 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сменило командующего российской группировкой в Сирии

Новым руководителем стал генерал-лейтенант Александр Чайко.

Источник: РИА "Новости"

В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко. Это следует из фотоотчета, опубликованного на сайте «Московского комсомольца» по итогам посещения арабской республики представителей общественного совета Минобороны России. Источник «Ведомостей», близкий к ведомству, уточнил, что данные кадровые перестановки произошли в сентябре (официально об этом не сообщалось) и были связаны с окончанием срока командировки генерала Сердюкова.

В Минобороны от официальных комментариев «Ведомостям» воздержались.

Андрей Сердюков возглавлял группировку около полугода. В Сирию он отправлялся с конкретной задачей, связанной с ускорением российско-турецких договоренностей по организации совместного патрулирования в районах демилитаризованной зоны деэскалации Идлиб.

На этой территории не должно было быть вооружений, «способных доставать объекты сирийской армии и гражданские объекты, а также российскую военную базу», говорил в августе министр иностранных дел Сергей Лавров: «Для того, чтобы эта демилитаризованная полоса работала, наши турецкие партнеры создали там несколько наблюдательных пунктов».

Вылазки и обстрелы боевиков из Идлиба прекратить не удалось до сих пор, признает дипломатический источник «Ведомостей», но это вина не Сердюкова, а турецких властей, которые должны выполнить обязательства по разделению присутствующих в Идлибе оппозиционеров от радикальных исламистов.

В целом, к действиям командующего ВДВ за время сирийской командировки претензий у руководства Минобороны нет, утверждает человек, близкий к Генштабу. Как правило, командующий группировкой войск в Сирии находится в командировке не более шести месяцев, поясняет собеседник «Ведомостей»: этот срок достаточен, чтобы высший офицерский состав смог на практике применить имеющиеся знания и получить новый опыт в управлении войсками. Отправлять же их в командировку длительностью свыше полугода не совсем правильно, полагает он: в конце концов, командующим необходимо помнить и о выполнении задач на своем непосредственном месте работы.

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Сменивший Андрея Сердюкова Александр Чайко уже командировался в Сирию, занимая в начале кампании должность начальника штаба российской группировки войск. Сейчас его основной задачей является работа, связанная с соблюдением российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии, где размещена зона проведения турками операции «Источник мира», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Генштабу. Сам Чайко производит впечатление не только чисто военного, но политика и дипломата, который успешно решает в Сирии задачи гуманитарного и экономического характера, считает член Общественного совета Минобороны России Руслан Пухов. По совокупности заслуг в апреле 2017 г. его с поста командующего общевойсковой армии назначили начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а в феврале этого года (после того как он некоторое время занимал должность первого заместителя начальника военной академии Генштаба) стал заместителем начальника Генштаба. Очередному назначению Чайко не помешал даже статус свидетеля по делу бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн руб: по информации ТАСС, генерал-лейтенант проходит свидетелем наравне с олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной.

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