В России запретили использовать амнистию капиталов против бизнесменов

«Президиум Верховного суда России на заседании 13 ноября дополнил ранее выраженную правовую позицию о том, что поданные декларации не могут быть использованы правоохранительными органами для уголовных дел. Президиум ВС разъяснил, что они также не могут использоваться в делах о налоговых и административных правонарушениях», — сказал Одинцов.
Амнистия капиталов — это право россиян задекларировать заграничные счета и активы и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения. Она началась в 2015 году, третий этап проходит с июня 2019 года по март 2020 года.
Дискуссия об использовании следствием амнистии капиталов началась после ареста совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Несмотря на то, что глава Минфина Антон Силуанов говорил, что силовики не будут «кошмарить» бизнес, ФСБ использовала декларацию бизнесмена в уголовном деле против него.
В обвинительном заключении указано, что Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, банковские счета и акции. Это стало доказательством вывода средств за границу по подложным документам, мошенничества и легализации преступных доходов.
В октябре Верховный суд не нашёл нарушений в действиях сотрудников ФСБ, которые изъяли декларацию Израйлита. Защита бизнесмена настаивала, что это нарушение правовых гарантий амнистии капитала.
Судья Верховного суда отказался передать жалобу в кассацию, решение отдали на откуп президиуму Верховного суда. Он в итоге встал на сторону Израйлита — и остальных коммерсантов, которые опасались повторить его судьбу.
В 2014 году Владимир Путин обещал «твёрдые правовые гарантии» тем, кто воспользуется возможностью задекларировать ранее не учтённые доходы. После скандала с делом Израйлита его пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал бизнес доверять речам президента: «Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов».