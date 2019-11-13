Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охота на «Тирпиц»Как уничтожали военную гордость Третьего рейха
Фоторепортажи
1630 лет назад пала Берлинская стена
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
17:36 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле увидели «много надуманного» в ситуации с импичментом Трампа

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что в ситуации, связанной с импичментом президента США Дональда Трампа, «очень много всего надуманного».

Источник: AP 2019

«Вы знаете различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где было ничтожно мало всего, что имело бы отношение к реальности», — заявил Песков в среду журналистам.

Комментировать предстоящие открытые слушания в конгрессе США по импичменту Трампа представитель Кремля отказался. «Это абсолютно не наше дело», — подчеркнул Песков.

Russiagate
12 ноябряЛавров ответил шуткой на вопрос о подготовке России к выборам в США в 2020 году
6 ноябряАдминистрация США уверена в стремлении России повлиять на выборы в 2020 году
26 октября«Русские не сдаются»: Бутина рассказала, что помогло ей сохранить силу духа

Импичмент Трампа

В среду в США должны начаться первые публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа. На слушаниях в комитете по разведке США выступит временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

Оба уже давали показания в закрытом режиме. Они выражали обеспокоенность в связи с попытками администрации США надавить на Украину, чтобы ее власти инициировали расследование в отношении вероятного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

Новость
Помпео: США дали Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских»

Демократы в сентябре 2019 года начали процедуру импичмента в отношении Трампа после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Байденов, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В администрации президента США активно готовятся к предстоящим открытым слушаниям, планируя агрессивную стратегию взаимодействия со СМИ по этой теме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных сотрудников Белого дома.


Нажмите,
чтобы включить звук

Белый дом будет «давать агрессивный отпор на ТВ, по радио и в печатной прессе, при помощи цифровых ресурсов», в том числе, в твиттере, сообщили телеканалу в Белом доме.

В команду администрации, ответственную за реакцию на слушания, войдут специалисты пресс-службы, а также юридического департамента. Ожидается, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликует заявление по итогам слушаний.

Трамп будет смотреть слушания, целиком или частично, по телевизору, сообщает телеканал.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
СК проверит жалобу упавшей на колени перед Медведевым женщины
На ряд регионов России надвигаются аномальные холода
Начальник ГУ ФСИН Ростова подозревается в разглашении гостайны
Шестилетнему сыну Плющенко угрожают убийством
Снимок зайцев стал лучшим фото дикой природы 2019 года
Челябинский аэропорт «Игорь» рассмешил соцсети
МЭР сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%
Здоровье
Женщина похудела на 70 килограммов и пожалела Британка весила 144 килограмма и решила похудеть после того, как увидела себя на фотографиях со свадьбы друга.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
Ходченкова, Шпица, Светлаков с женой на показе итальянской драмы Звезды посетили столичную премьеру фильма «Предатель»
Авто
Тест Lada Vesta — теперь и с нормальным автоматом! Флагман «АвтоВАЗа» не только получил достойную коробку передач, но ещё и обновился
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Брисбен, Австралия 351
О браках с иностранцами 342
Не знаю как быть! 332
Женщина года - 2019. Дубль два)) 331
Леди
Боярская, Рудковская и Тодоренко на церемонии «Женщина года 2019» Звезды блистали в эффектных нарядах на светском мероприятии.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь