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18:37 (мск), источник: Интерфакс

Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу сельхозземель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

Источник: РИА "Новости"

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов в среду.

Решение, в частности, поддержали 227 депутатов фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных депутатов.

Как сообщалось, группа депутатов из фракции «Слуга народа», в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала 10 октября в Раде альтернативный правительственному законопроект № 2178−10, согласно которому приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

Документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства.

В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированы на Украине свыше трех лет (эмфитевзис — это право долгосрочного или бессрочного использования чужого земельного участка сельскохозяйственного назначения, которое может быть отчуждено или передано по наследству).


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В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физических и юридических лиц, иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях. Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения.

Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области — 8% земель, в пределах Украины — 0,5% земель, указано в законопроекте.

Документ закрепляет преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, при условии продажи участка и, если арендатор платит цену, по которой участок продается, а в случае продажи на аукционе — если его предложение равно предложению, которое является наибольшим.

Законопроектом предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки. Также обеспечивается право граждан на выкуп земучастков для ведения фермерского хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения с возможностью рассрочки платежа до 5 лет по цене, равной НДО таких участков.

Помимо этого, для получения данных об общей площади земельных участков сельхозназначения в собственности одного лица и связанных лиц программное обеспечение Государственного реестра прав должно обеспечивать информационное взаимодействие с Госреестром имущественных прав, Государственным земельным кадастром, Единым госреестром юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Госреестром актов гражданского состояния.

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