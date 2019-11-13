Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу сельхозземель

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов в среду.
Решение, в частности, поддержали 227 депутатов фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных депутатов.
Как сообщалось, группа депутатов из фракции «Слуга народа», в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала 10 октября в Раде альтернативный правительственному законопроект № 2178−10, согласно которому приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.
Документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства.
В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированы на Украине свыше трех лет (эмфитевзис — это право долгосрочного или бессрочного использования чужого земельного участка сельскохозяйственного назначения, которое может быть отчуждено или передано по наследству).
В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физических и юридических лиц, иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях. Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения.
Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области — 8% земель, в пределах Украины — 0,5% земель, указано в законопроекте.
Документ закрепляет преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, при условии продажи участка и, если арендатор платит цену, по которой участок продается, а в случае продажи на аукционе — если его предложение равно предложению, которое является наибольшим.
Законопроектом предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки. Также обеспечивается право граждан на выкуп земучастков для ведения фермерского хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения с возможностью рассрочки платежа до 5 лет по цене, равной НДО таких участков.
Помимо этого, для получения данных об общей площади земельных участков сельхозназначения в собственности одного лица и связанных лиц программное обеспечение Государственного реестра прав должно обеспечивать информационное взаимодействие с Госреестром имущественных прав, Государственным земельным кадастром, Единым госреестром юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Госреестром актов гражданского состояния.