21:42 (мск), источник: РИА Новости
Бундестаг принял проект, защищающий «Северный поток — 2» от директивы ЕС
БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Немецкий парламент принял законопроект, выводящий «Северный поток — 2»
Документ хотели принять на прошлой неделе, однако этого не произошло — голосование проходило во втором часу ночи и парламенту не хватило кворума
— первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии;.
— трубопровод был построен до 23 мая 2019 года;.
— есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения).
— исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.
— завершенных до 23 мая 2019 года трубопроводов стране, в которой трубопровод подключается в европейскую сеть,
— «на часть трубы, находящейся на территории или территориальных водах (соответствующего государства) по объективным причинам, таким как обеспечение амортизации инвестиций или по соображениям безопасности, с учетом, что это изъятие не будет наносить ущерб конкуренции или эффективному функционированию внутреннего рынка природного газа или безопасности снабжения Союза».
В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве.
«Северный поток — 1» освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для «Северного потока — 2» «должны применяться законодательные правила, чтобы был возможен “анбандлинг” на отрезке в 12 морских миль», — отметили депутаты.
Во фракции добавили, что «достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части “Северного потока — 2” будет осуществляться Федеральным сетевым агентством». Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.
Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета Федеральное сетевое агентство должно принять до 24 мая 2020 года.
Ранее оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд о частичной отмене поправок к директиве
Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром», считает, что «Северный поток — 2» имеет право на выход
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.