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21:42 (мск), источник: РИА Новости

Бундестаг принял проект, защищающий «Северный поток — 2» от директивы ЕС

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Немецкий парламент принял законопроект, выводящий «Северный поток — 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

Источник: РИА Новости

Документ хотели принять на прошлой неделе, однако этого не произошло — голосование проходило во втором часу ночи и парламенту не хватило кворума из-за требования фракции «Альтернатива для Германии» провести поименное голосование. В среду АдГ также просила поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. В итоге депутаты голосовали, вставая с места и выражая тем самым свою позицию.

В законопроекте отмечается, что действие правил директивы временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на «находящуюся на территории Германии часть» трубопроводов, если:

— первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии;.

— трубопровод был построен до 23 мая 2019 года;.

— есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения).

— исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.

Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки, но отличается в построении. Так, директива Евросоюза позволят делать исключения для:

— завершенных до 23 мая 2019 года трубопроводов стране, в которой трубопровод подключается в европейскую сеть,

— «на часть трубы, находящейся на территории или территориальных водах (соответствующего государства) по объективным причинам, таким как обеспечение амортизации инвестиций или по соображениям безопасности, с учетом, что это изъятие не будет наносить ущерб конкуренции или эффективному функционированию внутреннего рынка природного газа или безопасности снабжения Союза».


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В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве.

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«Северный поток — 1» освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для «Северного потока — 2» «должны применяться законодательные правила, чтобы был возможен “анбандлинг” на отрезке в 12 морских миль», — отметили депутаты.

Во фракции добавили, что «достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части “Северного потока — 2” будет осуществляться Федеральным сетевым агентством». Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.

Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета Федеральное сетевое агентство должно принять до 24 мая 2020 года.

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Ранее оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд о частичной отмене поправок к директиве из-за того, что в документе установлены слишком короткие сроки для членов ЕС на предоставление исключений. По мнению оператора, это существенно снижает вероятность получения таких исключений.

Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром», считает, что «Северный поток — 2» имеет право на выход из-под действия обновленной директивы, поскольку в проект были вложены инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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