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00:02 (мск), источник: РИА Новости

В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление так называемого представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича о запуске железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Источник: РИА Новости

Ранее Кориневич заявил, что украинские власти обязательно «отреагируют» на начало движения пассажирских поездов через мост в Крым. При этом он не уточнил, каким именно будет ответ Киева.

«Заезженная фраза»

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал подобное обещание «заезженной фразой».

Что конкретно сделают — сказать не могут. И ничего предложить не могут. В принципе, они уже неспособны никак повлиять на развитие Крыма.
Сергей Цеков
член Совета Федерации от Крыма (цитата по RT)

Его коллега, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвал реакцию уркаинских властей «извращенным представлением о действительности».

Она также подчеркнула, что железндорожное сообщение с Крымом — внутреннее дело России.

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«Неоднократно повторяются»

В свою очередь, депутат Госдумы Алесей Чепа подчеркнул, что заявления о незаконности строительства Крымского моста не обоснованы.

Мост построен абсолютно правомерно, ибо Крым является российской землей исходя из референдума, проведенного в 2014 году, когда практически все население Крыма проголосовало за воссоединение с Россией.
Алесей Чепа
депутат Госдумы (цитата по RT)

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель также усомнился в реальности угроз Киева. Он подчеркнул, что жители полуострова не знают никакого «представителя президента Украины».

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«Попытка вмешиваться во внутренние дела России неоднократно повторяется со стороны правительства Украины», — добавил он.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.

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