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01:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Москва призвала Лондон ответить за слова о «безрассудной России»

Посольство России в Великобритании направило ноту протеста министерству иностранных дел страны из-за слов главы Штаба обороны генерала Ника Картера о том, что политика Москвы может привести к вооруженному конфликту. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о высказываниях генерала в статье под названием «Безрассудная Россия может случайно начать новую войну», а также о его выступлении на телеканале «Би-би-си 1».

По мнению дипломатов, Картер специально пытался создать у зрителей и читателей впечатление, что действия России в Сирии приведут к вооруженному конфликту с Британией.
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Посольство назвало слова генерала «ущербными и безрассудными». Дипломаты считают, что высказывания Картера стали «проявлением последовательной линии определенных сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства». В дипведомстве призвали британскую сторону разъяснить, совпадает ли официальная позиция страны с мнением Картера.

Отношения между странами испортились после того, как весной 2018-го в британском Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сразу после случившегося Британия обвинила Россию в причастности к преступлению. Москва отвергает все обвинения и указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

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