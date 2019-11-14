01:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Москва призвала Лондон ответить за слова о «безрассудной России»
Посольство России в Великобритании направило ноту протеста министерству иностранных дел страны
Речь идет о высказываниях генерала в статье под названием «Безрассудная Россия может случайно начать новую войну», а также о его выступлении на телеканале «Би-би-си 1».
Посольство назвало слова генерала «ущербными и безрассудными». Дипломаты считают, что высказывания Картера стали «проявлением последовательной линии определенных сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства». В дипведомстве призвали британскую сторону разъяснить, совпадает ли официальная позиция страны с мнением Картера.
Отношения между странами испортились после того, как весной 2018-го в британском Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сразу после случившегося Британия обвинила Россию в причастности к преступлению. Москва отвергает все обвинения и указывает на отсутствие