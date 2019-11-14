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03:26 (мск), источник: РИА Новости

Политолог рассказал о российско-китайском кошмаре для Европы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Объединение рынков России и Китая станет кошмаром для Европы, заявил в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Источник: РИА Новости

Так политолог прокомментировал доклад Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в котором прогнозируется укрепление экономического и геополитического сотрудничества Москвы и Пекина.

Соединение российского и китайского рынка может стать кошмаром для Европы. Особенно если Пекин будет не только сырьевым, но и технологическим донором. Это было бы существенным проигрышем для Европы, который означал бы упущенные возможности и, соответственно, появление крупного конкурентного субъекта.

Он добавил, что современная экономическая модель себя исчерпала, а о создании новой будут договариваться Россия, Китай, Индия и США, но не «сильно разделенная внутренними противоречиями» Европа.

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