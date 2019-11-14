Политолог рассказал о российско-китайском кошмаре для Европы

Так политолог прокомментировал доклад Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в котором прогнозируется укрепление экономического и геополитического сотрудничества Москвы и Пекина.
Соединение российского и китайского рынка может стать кошмаром для Европы. Особенно если Пекин будет не только сырьевым, но и технологическим донором. Это было бы существенным проигрышем для Европы, который означал бы упущенные возможности и, соответственно, появление крупного конкурентного субъекта.
Он добавил, что современная экономическая модель себя исчерпала, а о создании новой будут договариваться Россия, Китай, Индия и США, но не «сильно разделенная внутренними противоречиями» Европа.