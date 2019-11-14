Эрдоган вернул Трампу его письмо, содержавшее призыв «не быть дураком»

«Это письмо я вернул уважаемому президенту», — сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.
Ранее в СМИ было опубликовано письмо, в котором Трамп призвал турецкого коллегу «не быть дураком» и отказаться от операции против курдов в Сирии. В противном случае президент США угрожал «разрушить турецкую экономику».
Подлинность письма впоследствии подтвердил Белый дом.
Письмо датировано 9 октября. Именно в этот день вооруженные силы Турции начали на севере Сирии операцию «Источник мира», главная цель которой — вытеснить курдских ополченцев, составляющих ядро Сирийских демократических сил (СДС), из приграничных районов.