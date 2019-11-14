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03:09 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган вернул Трампу его письмо, содержавшее призыв «не быть дураком»

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вернул своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, направленное ему президентом США перед турецкой операцией в Сирии.

Источник: AFP 2019

«Это письмо я вернул уважаемому президенту», — сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.

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Ранее в СМИ было опубликовано письмо, в котором Трамп призвал турецкого коллегу «не быть дураком» и отказаться от операции против курдов в Сирии. В противном случае президент США угрожал «разрушить турецкую экономику».

Подлинность письма впоследствии подтвердил Белый дом.

По сообщению «Би-би-си», Эрдоган выбросил это письмо в мусорную корзину.

Письмо датировано 9 октября. Именно в этот день вооруженные силы Турции начали на севере Сирии операцию «Источник мира», главная цель которой — вытеснить курдских ополченцев, составляющих ядро Сирийских демократических сил (СДС), из приграничных районов.

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