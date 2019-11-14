11:14 (мск), источник: Интерфакс
На севере Сирии в Камышли разместили группу российских вертолетов
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Группа российских
«Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около десяти единиц автомобильной техники», — сказал журналистам начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев.
Он назвал задачи авиационной комендатуры в Камышли: «Обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории».
По данным российских военных, авиационная комендатура в Камышли включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра летчиков и предполетной подготовки.
Как сообщал «Интерфакс», российские
В частности, вертолеты обеспечивают безопасность наземных патрулей российской военной полиции в районе
Патрулирование на севере Сирии российскими и турецкими военными проводится в рамках меморандума, который в октябре в Сочи подписали лидеры России и Турции.
Патрулирование границы Сирии с Турцией осуществляют российские
Вертолеты ведут патрулирование на небольшой высоте. Полеты осуществляются над населенными пунктами, дорогами и пустынной местностью.
В среду стало известно, что российские вертолеты расширили территорию патрулирования на
«Выполняем задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождаем автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции», — сказал журналистам штурман одного из российских вертолетов Иван Петров.
На прошлой неделе представитель
«Вылеты будут совершаться ежедневно по всем направлениям патрулирования», — сказал журналистам летчик ВКС России Дмитрий Иванов.
Иванов сообщил, что вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.
«Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики. Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям. Полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50−60 метров», — сказал тогда Иванов.
Как сообщалось, у российских военных в Сирии есть, в частности, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», а также