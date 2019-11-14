Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охота на «Тирпиц»Как уничтожали военную гордость Третьего рейха
Фоторепортажи
1630 лет назад пала Берлинская стена
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
11:14 (мск), источник: Интерфакс

На севере Сирии в Камышли разместили группу российских вертолетов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Группа российских транспортно-боевых вертолетов размещена в городе Камышли на севере Сирии, их работу будет обеспечивать авиационная комендатура, сообщили в четверг российские военные.

Источник: РИА "Новости"

«Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около десяти единиц автомобильной техники», — сказал журналистам начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев.

Новость
Как ловили аль-Багдади. Его охраняли враги, но предал свой

Он назвал задачи авиационной комендатуры в Камышли: «Обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории».

По данным российских военных, авиационная комендатура в Камышли включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра летчиков и предполетной подготовки.

Как сообщал «Интерфакс», российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-8 проводят патрулирование сирийско-турецкой границы.

В частности, вертолеты обеспечивают безопасность наземных патрулей российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы.

Патрулирование на севере Сирии российскими и турецкими военными проводится в рамках меморандума, который в октябре в Сочи подписали лидеры России и Турции.

Патрулирование границы Сирии с Турцией осуществляют российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-8, оснащенные неуправляемыми реактивными снарядами, следует из кадров, которые показал в среду телеканал Вооруженных сил РФ «Звезда». На кадрах видно, что на борту вертолетов находятся российские военнослужащие, которые ведут наблюдение за обстановкой и при необходимости готовы применить оружие — пулеметы и автоматы.

Вертолеты ведут патрулирование на небольшой высоте. Полеты осуществляются над населенными пунктами, дорогами и пустынной местностью.


Нажмите,
чтобы включить звук

В среду стало известно, что российские вертолеты расширили территорию патрулирования на северо-востоке Сирии.

«Выполняем задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождаем автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции», — сказал журналистам штурман одного из российских вертолетов Иван Петров.

Новость
Минобороны сменило командующего российской группировкой в Сирии

На прошлой неделе представитель Воздушно-космических РФ (ВКС) сообщил, что российские военные приняли решение ежедневно задействовать вертолеты для патрулирования границы на севере Сирии.

«Вылеты будут совершаться ежедневно по всем направлениям патрулирования», — сказал журналистам летчик ВКС России Дмитрий Иванов.

Иванов сообщил, что вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.

«Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики. Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям. Полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50−60 метров», — сказал тогда Иванов.

Как сообщалось, у российских военных в Сирии есть, в частности, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-35.

Студент расстрелял однокурсников в колледже Благовещенска
Пилот разбившегося в Казани Boeing летал по фальшивым документам
Крупнейшие банки массово снизили ставки по ипотеке
В Белоруссии объяснили отказ от российской авиабазы
Как выглядят заброшенные российские усадьбы (фото)
Нарушившим ПДД иностранцам закроют въезд в Россию
Ученые разгадали загадку доисторического Кинг-Конга
Здоровье
Женщина похудела на 70 килограммов и пожалела Британка весила 144 килограмма и решила похудеть после того, как увидела себя на фотографиях со свадьбы друга.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
Программу Малахова о погибшем в перестрелке мэре сняли с эфира Передача была анонсирована 12 ноября
Горячие темы на Авто
Мои особенности (плохие, но естественные) 113
Всего три года 88
Что делать с ошибочным переводом? 77
*Тюнинг *-- (из наблюдений ) 73
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Опасно ли рожать после 35 лет: ответ Несмотря на все сложности зрелого материнства, у решения родить первенца в 35+ есть и свои преимущества
Леди
Линдси Лохан стала копией Натальи Подольской Американская актриса на новом фото удивительно похожа на жену Владимира Преснякова.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь