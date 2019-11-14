12:39 (мск), источник: BBC News Русская служба
Израиль и Газа договорились о прекращении огня
После двух дней артиллерийских обстрелов с обеих сторон вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Сектором Газа.
Это было самое ожесточенное столкновение за последние несколько месяцев. Египетские и палестинские источники уточнили, что перемирие началось в 05:30 утра (06:30 по Москве). Официального комментария со стороны властей Израиля пока не было.
Палестинская сторона заявила о том, что до вступления в силу договоренности о прекращении огня в результате израильского авиаудара в Газе была убита семья из восьми человек.
По информации врачей с обеих сторон, ранения получили десятки палестинцев и израильтян.
Эскалация конфликта последовала после того, как израильские военные убили одного из лидеров «Исламского джихада» (организация запрещена в России) Баху Абу
Считается, что «Исламский джихад» пользуется поддержкой Ирана,
Высокопоставленный египетский чиновник сообщил агентству Франс пресс, что соглашение о прекращении огня было заключено «в результате усилий Египта».
Посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Николай Младенов заявил, что и ООН, и Египет «усердно работали, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и не дать начаться войне».
В своем «Твиттере» он призвал обе стороны «проявить максимальную сдержанность и внести свой вклад в предотвращение кровопролития».
Накануне
«Тот, кто думает, что может бить по нашим гражданам и остаться вне нашей зоны досягаемости, ошибается», — сказал Нетаньяху на
Палестинские организации в Газе тогда же выпустили совместное заявление, в котором обещают, что Израиль столкнется с последствиями.