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12:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Израиль и Газа договорились о прекращении огня

После двух дней артиллерийских обстрелов с обеих сторон вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Сектором Газа.

Источник: Reuters

Это было самое ожесточенное столкновение за последние несколько месяцев. Египетские и палестинские источники уточнили, что перемирие началось в 05:30 утра (06:30 по Москве). Официального комментария со стороны властей Израиля пока не было.

Палестинская сторона заявила о том, что до вступления в силу договоренности о прекращении огня в результате израильского авиаудара в Газе была убита семья из восьми человек.

Палестинские источники также сообщили о том, что всего за время столкновения погибли 32 палестинца. Израильская сторона заявляет, что более 20 погибших палестинцев были боевиками.

По информации врачей с обеих сторон, ранения получили десятки палестинцев и израильтян.

Что послужило причиной обстрелов?

Эскалация конфликта последовала после того, как израильские военные убили одного из лидеров «Исламского джихада» (организация запрещена в России) Баху Абу аль-Атту.


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Считается, что «Исламский джихад» пользуется поддержкой Ирана, штаб-квартира организации находится в Дамаске.

Армия обороны Израиля обстреливала объекты, которые, как она считает, принадлежали «Исламскому джихаду».
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Высокопоставленный египетский чиновник сообщил агентству Франс пресс, что соглашение о прекращении огня было заключено «в результате усилий Египта».

Посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Николай Младенов заявил, что и ООН, и Египет «усердно работали, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и не дать начаться войне».

В своем «Твиттере» он призвал обе стороны «проявить максимальную сдержанность и внести свой вклад в предотвращение кровопролития».

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что Израиль не хочет обострять ситуацию, но готов к затяжному конфликту.

«Тот, кто думает, что может бить по нашим гражданам и остаться вне нашей зоны досягаемости, ошибается», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Палестинские организации в Газе тогда же выпустили совместное заявление, в котором обещают, что Израиль столкнется с последствиями.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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