12:33 (мск), источник: Коммерсантъ
США и Турция остались друзьями с разногласиями
Президенты двух стран поручили решать вопрос с системами С-400 своим подчиненным.
Прошедшая в Вашингтоне встреча президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана — принесла лишь видимость результата. Еще недавно обменивающиеся колкостями лидеры показали, что сохранили хорошие отношения, а Трамп и вовсе назвал себя «большим фанатом» президента Турции. Правда, все это так и не позволило урегулировать проблемы, назревшие между Вашингтоном и Анкарой. Главная из них — покупка Турцией российских
Если судить по заявлениям Дональда Трампа, то его вчерашняя встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была «великолепной и продуктивной». «Мы были друзьями уже давно, почти с первого дня, — сказал американский президент, сидя в Овальном кабинете с Эрдоганом и его женой Эмине.— Мы понимаем страны друг друга. Понимаем, откуда мы приезжаем. Их (турецкого президента и его жену.— “Ъ”) очень уважают в их стране и регионе».
Напомним, после того как Палата представителей Конгресса США признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, турецкий президент думал отказаться от поездки в Вашингтон. Сыграло роль и письмо, которое Дональд Трамп написал Эрдогану накануне начала операции «Источник мира» на севере Сирии. «Не будь крутым парнем! Не будь дураком», — такими словами американский президент призывал турецкого пойти на сделку с курдами. «Это письмо я вернул уважаемому президенту», — сказал Эрдоган на совместной
Тему признания армянского геноцида президент Эрдоган тоже не оставил без внимания. Принятую резолюцию он назвал «позорным шагом» и выразил надежду, что верхняя палата Конгресса США — Сенат — «не повторит ошибку».
Впрочем, куда сильнее президентов волновали актуальные, а не исторические вопросы, и как раз их разрешить пока не удается. Главный из них — покупка Турцией российских
Дональд Трамп, в свою очередь, рассказал, что над решением проблемы уже поручено работать главам дипломатий двух стран. «Мы (с Реджепом Тайипом Эрдоганом.— “Ъ”) обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с С-400», — сказал Трамп.
Самому Дональду Трампу, судя по всему, сейчас некогда думать над решением проблемы — он занят внутриполитическими проблемами, а именно попыткой объявить ему импичмент. На
Тюрколог, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев в беседе с «Ъ» призвал не воспринимать всерьез дружелюбные заявления лидеров двух стран. «Турецко-американские отношения находятся на своем историческом дне. Трамп и Эрдоган загнали себя в ловушку популизма. Поэтому
Кирилл Кривошеев