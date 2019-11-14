МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

«Это очень непопулярное заявление, и оно наверняка не понравится нашим западным партнерам, но для нас Минск — не самоценность. Самоценность — наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают и это длится много лет и ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», — сказал господин Пристайко.
Он добавил, что альтернативой соглашения может стать миротворческая миссия. По словам господина Пристайко, особенности мандата такой миссии могут обсудить на саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). В качестве примера министр привел «кипрский вариант», где «голубые каски» действуют с 1974 года. По словам министра, он предусматривает осознание государством факта оккупации части территории, но не отменяет реализацию собственных евроинтеграционных устремлений. «Условно говоря, стена, колючая проволока, но мы стартуем в сторону Европы, как Кипр это сделал», — сказал Вадим Пристайко.
Ранее украинская сторона заявила, что сделали все необходимое для проведения саммита «нормандской четверки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что есть «позитивная динамика» в подготовке к четырехсторонней встрече. При этом дата саммита не называется. В Кремле не исключают проведение встречи до конца года.