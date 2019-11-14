Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
8Стрельба в колледже в Благовещенске
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
15:18 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

Источник: Reuters

«Это очень непопулярное заявление, и оно наверняка не понравится нашим западным партнерам, но для нас Минск — не самоценность. Самоценность — наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают и это длится много лет и ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», — сказал господин Пристайко.

Он добавил, что альтернативой соглашения может стать миротворческая миссия. По словам господина Пристайко, особенности мандата такой миссии могут обсудить на саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). В качестве примера министр привел «кипрский вариант», где «голубые каски» действуют с 1974 года. По словам министра, он предусматривает осознание государством факта оккупации части территории, но не отменяет реализацию собственных евроинтеграционных устремлений. «Условно говоря, стена, колючая проволока, но мы стартуем в сторону Европы, как Кипр это сделал», — сказал Вадим Пристайко.

Ранее украинская сторона заявила, что сделали все необходимое для проведения саммита «нормандской четверки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что есть «позитивная динамика» в подготовке к четырехсторонней встрече. При этом дата саммита не называется. В Кремле не исключают проведение встречи до конца года.

 Полковник-миллиардер планировал побег?
В России уничтожают портреты Медведева. Что происходит?
Стрельба в колледже Благовещенска. Что известно на данный момент
Сбербанк рассказал подробности новой схемы хищения денег с карт
Пилот разбившегося в Казани Boeing летал по фальшивым документам
Крупнейшие банки массово снизили ставки по ипотеке
Рыбак из США чуть не стал жертвой гигантской рыбы (фото)
На берегу индийского озера найдены тысячи мертвых птиц
Песцы заполонили города Красноярского края
Здоровье
Женщина похудела на 70 килограммов и пожалела Британка весила 144 килограмма и решила похудеть после того, как увидела себя на фотографиях со свадьбы друга.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Авто
Зимние шины: развенчиваем главные мифы Авто Mail.ru проводит маленький ликбез на тему зимних шин. И развенчивает главные мифы о зимней резине
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление ребенка грудью 258
Кол по истории 213
Денежный вопрос 210
Готовь сало летом. //Украинская мудрость// 203
Леди
Линдси Лохан стала копией Натальи Подольской Американская актриса на новом фото удивительно похожа на жену Владимира Преснякова.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь