Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя «Белых касок»

«Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, турецких и некоторых других, которые действуют в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ», — сказал Асад в интервью на телеканале «Россия-24».
Сирийский президент констатировал, что все эти спецслужбы подчиняются «одному хозяину» и действуют в координации друг с другом. Поэтому, предположил он, можно говорить о том, что турецкие спецслужбы выполнили эту работу по указанию иностранных спецслужб.
По словам президента Сирии, основатель «Белых касок», а также убитые ранее главари террористических группировок Усама бен Ладен и Абу Бакр аль-Багдади «были убиты, в первую очередь, из-за того, что знали важные секреты».
«Они стали обузой после того, как исполнили свои роли», — констатировал Асад.
Джеймс Ле Мезюрье несколько дней назад был обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле. По неподтвержденным данным, он упал с балкона собственной квартиры в Стамбуле. В Турцию Ле Мезюрье вместе с супругой переехал четыре года назад.
Ранее в четверг, 14 ноября, полиция Турции объявила, что считает самоубийство основной версией смерти основателя «Белых касок».
«Белые каски» — неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы. С сирийскими властями она не сотрудничает.