Россия признает и. о. президента Боливии Жанин Аньес

«Мы отметили для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте полного кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).
Аньес была лидером оппозиции в Сенате Боливии, где занимала должность второго вице-спикера Палаты сенаторов.
Напомним, 10 ноября президент Эво Моралес ушел в отставку. Это произошло на фоне протестов в Боливии — они начались после президентских выборов, на которых он обошел своего основного соперника Карлоса Месу. Ухода Моралеса потребовали вооруженные силы. Позднее Моралес улетел в Мексику, где получил убежище.