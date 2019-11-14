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18:10 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы

Белоруссия намерена внести изменения в совместный с Россией договор об охране границы, сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась. По его словам, такое решение принял президент Александр Лукашенко.

Источник: AP 2019

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Ряд положений этого договора потеряли свою актуальность, пояснил Зась. «Времени прошло немало, ситуация изменилась», — приводит его слова агентство «БелТА». Документ требует актуализации и усиления, отметил Зась.

Лукашенко 14 ноября провел совещание, на котором обсуждалось взаимодействие России и Белоруссии в пограничных вопросах.

На нем президент заявил, что Минск в разы эффективнее, чем Москва, выполняет свои обязательства по договору об охране границ. Однако Россия постоянно упрекает Белоруссию, считая нахлебниками, продолжил Лукашенко.

Недавно Белоруссия закупила у России самолеты Су-30СМ для защиты совместных границ, которая и так обходится Минску недешево, отметил президент. Он упрекнул Москву в том, что она не помогла Белоруссии в поставке этих самолетов. «Мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?» — сказал Лукашенко. Он добавил, что, несмотря на разногласия, Минск продолжит выполнять свои обязанности по охране границ.

Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах.
Александр Лукашенко
президент белоруссии

Белоруссия готова обсуждать с российскими властями новый договор по обороне совместных границ, добавил в конце Лукашенко. Но если России это не нужно, то Минску нужно определиться, как действовать дальше в одиночку, добавил он.

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