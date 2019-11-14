В МИД РФ назвали подогнанными выводы следователей ССГ по донецкому «Боингу»

По ее словам, приговор был вынесен заранее. При этом представленные ССГ сведения нуждаются в тщательной экспертной проверке.
Она отметила, что Россия всегда была открыта к работе по установлению истины в этом вопросе.
Ранее в ССГ сообщили, что хотели бы получить дополнительные сведения о том, «кто отдавал приказы Бородаю, Гиркину, другим членам ДНР и экипажу ЗРК «Бук» (который, по оценке ССГ, сбил Boeing — ИФ), а также «связаться с другими свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники».
В частности, следственная группа опубликовала записи перехваченных разговоров между российскими официальными лицами и ополченцами. У следствия возникли вопросы по поводу этих разговоров, поэтому требуются дополнительные свидетели.
«Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки, и отношения между российскими чиновниками и лидерами ДНР были, по-видимому, более тесными», — говорится в сообщении ССГ.