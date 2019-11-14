18:18 (мск), источник: RNS
Эрдоган ответил на требование США по С-400
Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Турция заявила о готовности к приобретению у США систем ЗРК Patriot. Однако предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Ранее на
На фоне поставок С-400 в Турцию США объявили об официальном отказе Вашингтона поставлять Анкаре новейшие истребители F-35. В середине августа газета Yeni afak рассказала об интересе Турции к приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35 после отказа США поставить Анкаре F-35.
Россия и Турция заключили контракт о поставках российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Первые самолеты с компонентами «Триумфов» начали прибывать в Турцию 12 июля этого года. 1 ноября гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия выполнила обязательства по поставке в Турцию комплексов С-400.