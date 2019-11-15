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12:33 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко хочет получать истребители из России бесплатно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул в четверг Россию в нежелании поставлять современное оружие.

«Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении народа России. Так почему нам не помочь? — заявил Лукашенко в четверг (цитата по БелТА). — Мы умеем им [оружием] пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги». Он заявил это в связи с прибытием на 61-ю авиабазу ВВС и ПВО Белоруссии в Барановичи первых двух из 12 заказанных в 2017 г. Белоруссией истребителей Су-30СМ.

Заявление Лукашенко означает только то, что он рассчитывал получить эскадрилью Су-30СМ бесплатно, говорит высокопоставленный федеральный чиновник.

Но Россия и так поставляет новую авиатехнику своим партнерам по ОДКБ по внутрироссийским, а не по экспортным ценам, уточняет он: именно так Су-30СМ были закуплены Казахстаном и Арменией.
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Делать исключение для Белоруссии — значит создать прецедент, который перекосит всю систему оружейного экспорта в ОДКБ, говорит собеседник «Ведомостей»: «К тому же у Александра Григорьевича весьма интересное понимание, что является его собственными средствами, а что нет, поскольку есть вероятность, что оплата проходила за счет не целевого, под покупку истребителей, а несвязанного кредита, выданного нами ранее под иные нужды». По словам человека, близкого к руководству Минобороны России, причина высказываний Лукашенко связана с разногласиями между Москвой и Минском относительно размещения на 61-й авиабазе российских истребителей. Договоренности об этом были достигнуты в 2013 г. В декабре того же года звено из четырех российских Су-27СМ3 встало на совместное боевое дежурство с истребителями ВВС Белоруссии, однако вскоре улетело по требованию Лукашенко, а сам он заявил, что не допустит размещения иностранных военных объектов:

На него оказывали давление извне — и он просто не смог устоять.
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После этого ни о каких безвозмездных поставках авиатехники речи уже не велось.

Белоруссия поставляла Украине с 2014 г. критически важные для украинской армии грузовики МАЗ и запчасти, в конфликте в Донбассе украинской стороной используются противотанковые ракеты совместной украинско-белорусской разработки, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. В этой ситуации продажи Белоруссии истребителей по льготным ценам и на российский кредит — политика невиданной щедрости в ответ на политику невиданной наглости. На это способна в современном мире, видимо, только Россия: когда США в конце 90-х гг. узнали, что такой их близкий союзник, как Израиль, собрался продать Китаю радары для самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, они немедленно выкрутили израильтянам руки и добились отмены сделки, напоминает Макиенко. Хотя отношения США и Китая в те времена и близко не напоминали нынешних отношений России и Украины, подчеркивает эксперт.

Лукашенко — России: сами под санкциями, но этим же оружием воюют против ближайших союзников
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