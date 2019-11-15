12:33 (мск), источник: Ведомости
Лукашенко хочет получать истребители из России бесплатно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул в четверг Россию в нежелании поставлять современное оружие.
«Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении народа России. Так почему нам не помочь? — заявил Лукашенко в четверг (цитата по БелТА). — Мы умеем им [оружием] пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги». Он заявил это в связи с прибытием на 61-ю авиабазу ВВС и ПВО Белоруссии в Барановичи первых двух из 12 заказанных в 2017 г. Белоруссией истребителей Су-30СМ.
Заявление Лукашенко означает только то, что он рассчитывал получить эскадрилью Су-30СМ бесплатно, говорит высокопоставленный федеральный чиновник.
Делать исключение для Белоруссии — значит создать прецедент, который перекосит всю систему оружейного экспорта в ОДКБ, говорит собеседник «Ведомостей»: «К тому же у Александра Григорьевича весьма интересное понимание, что является его собственными средствами, а что нет, поскольку есть вероятность, что оплата проходила за счет не целевого, под покупку истребителей, а несвязанного кредита, выданного нами ранее под иные нужды». По словам человека, близкого к руководству Минобороны России, причина высказываний Лукашенко связана с разногласиями между Москвой и Минском относительно размещения на 61-й авиабазе российских истребителей. Договоренности об этом были достигнуты в 2013 г. В декабре того же года звено из четырех российских Су-27СМ3 встало на совместное боевое дежурство с истребителями ВВС Белоруссии, однако вскоре улетело по требованию Лукашенко, а сам он заявил, что не допустит размещения иностранных военных объектов:
На него оказывали давление извне — и он просто не смог устоять.
После этого ни о каких безвозмездных поставках авиатехники речи уже не велось.
Белоруссия поставляла Украине с 2014 г. критически важные для украинской армии грузовики МАЗ и запчасти, в конфликте в Донбассе украинской стороной используются противотанковые ракеты совместной