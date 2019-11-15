01:11 (мск), источник: РИА Новости
О Трампе, Зеленском и С-400: что говорил Путин по итогам саммита БРИКС
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел
Российский лидер отметил, что о БРИКС вспоминают не только, когда проходят саммиты. По его словам, за минувший год прошло большое количество мероприятий под эгидой объединения, а также страны согласовали позиции по ключевым направлениям развития.
«В этом году БРИКС обошел страны “семерки” по объему ВВП по покупательной способности на 12%. А на следующий год у БРИКС будет плюс 50 триллионов долларов по сравнению со странами “семерки”, кто этого может не замечать», — сказал он, добавив, что это существенный факт в мировых делах и он будет возрастать.
Президент заявил, что переговоры о поставках российских
Путин отметил, что Индия — суверенное государство, которое дорожит суверенитетом, и несмотря на давление извне придерживается всех взятых на обязательств — так же, как и Россия.
«Будем развивать сотрудничество, в том числе с вооружением, основанном на высоких технологиях», — добавил российский лидер.
Комментируя беспорядки в Латинской Америке, Путин заявил, что в их основе всегда лежат
При этом он отметил, что в регионе все очень быстро меняется, поэтому остается надежда, что здравый смысл возобладает над личными либо групповыми политическими амбициями.
Глава государства также высказался о ситуации в Боливии.
Возникла ситуация, когда власти нет совсем… Безвластие. Вообще напоминает Ливию. Хотя нет здесь прямого вооруженного вторжения извне, но страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это, конечно, тревожный сигнал.
Вместе с тем президент рассчитывает, что кто бы к власти ни пришел в Боливии, интерес к развитию отношений с Россией сохранится. Он заявил, что Москва готова сотрудничать с властями, которые получат легитимный мандат.
По словам Путина, встреча с президентом США Дональдом Трампом пока не планируется.
Вместе с тем он заявил, что приезд американского лидера в Москву на юбилей победы в Великой Отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.
Президент также признал вклад Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии. При этом он отметил, что до того, как Россия пришла в Сирию международная коалиция годами «топталась на месте».
Путин заявил, что Россия в целом решила практически все задачи в Сирии.
При этом президент подчеркнул, что это грозило не только для России, но и европейским стран и США.
«Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия», — отметил он.
Путин напомнил, что после того, как Россия начала борьбу с терроризмом в Сирии, 90% территорий этой страны освободили от боевиков. Он добавил, что эти территории поставлены под контроль легитимного правительства Сирии.
Глава государства рассказал, что у него «полный контакт» с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом президент добавил, что в ходе переговоров по ситуации на Донбассе нужно подойти к
Во время
«Что касается инициативы… Назарбаева. Он многие годы жил на Украине, относится к ней с большой симпатией. Все время мне транслирует это свое отношение. Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями… а договариваться с соседями, — сказал он.
Путин добавил, что о встрече с Зеленским до «нормандского» формата речи не идет.
По его словам, что «если уж будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи». Президент выразил уверенность, что и он, и Зеленский заинтересованы в результате.
Президент заявил, что Россия готова работать и по транзиту газа через Украину, и по поставкам в эту страну по ценам ниже «реверсных». Так, Россия может снизить цену при прямых поставках на 25 процентов.
«Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, “сапоги всмятку”. Это нереально абсолютно», — сказал он.