Пенс: США больше не потребуются российские «Союзы» после появления собственных кораблей

04:39 (мск), источник: ТАСС
Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине будущего года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях. Об этом заявил в четверг
Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории стартует в космос. У нас будут свои средства доставки на орбиту и нам больше не нужно будет летать на российских кораблях.
Он напомнил, что президент Трамп поставил задачу возвращения астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. «Мы добьемся того, что первый мужчина и первая женщина на Луне будут американцами, — подчеркнул он. — Мы вернемся туда впервые после 1970-х годов».
С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими кораблями «Союз». Сроки начала полетов новых американских космических кораблей Starliner корпорации Boeing и корабля Сrew Dragon корпорации SpaceX ранее неоднократно переносились. Согласно размещенной на сайте NASA информации, запуск непилотируемого корабля Starliner к МКС предварительно намечен на 17 декабря.