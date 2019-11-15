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04:39 (мск), источник: ТАСС

Пенс: США больше не потребуются российские «Союзы» после появления собственных кораблей

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/ — Вице-президент США также напомнил, что Дональд Трамп поставил задачу возвращения астронавтов на Луну в ближайшие пять лет.

Источник: Reuters

Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине будущего года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории стартует в космос. У нас будут свои средства доставки на орбиту и нам больше не нужно будет летать на российских кораблях.
Майкл Пенс

Он напомнил, что президент Трамп поставил задачу возвращения астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. «Мы добьемся того, что первый мужчина и первая женщина на Луне будут американцами, — подчеркнул он. — Мы вернемся туда впервые после 1970-х годов».

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle).

С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими кораблями «Союз». Сроки начала полетов новых американских космических кораблей Starliner корпорации Boeing и корабля Сrew Dragon корпорации SpaceX ранее неоднократно переносились. Согласно размещенной на сайте NASA информации, запуск непилотируемого корабля Starliner к МКС предварительно намечен на 17 декабря.

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