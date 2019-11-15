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03:30 (мск), источник: Известия

Посольство РФ посоветовало Швеции снять антироссийские санкции

Правительству Швеции необходимо перестать хвалить антироссийские санкции и задуматься над их снятием. Об этом посольство РФ в королевстве призвало в Facebook в связи с последними выступлениями шведского премьер-министра Стефана Левена в парламенте и социальных сетях.

Источник: AP 2019

Российское диппредставительство насторожило упоминание Левеном антироссийских санкций в числе достижений Европейского Союза за последние годы. Дипломаты напомнили, что санкции вводятся по решению Совета Безопасности ООН, а также подчеркнули, что многие страны-члены ЕС скептично отнесутся к данным заявления шведского премьера, поскольку уже осознали, что антироссийские санкции «стали палкой о двух концах, которая бьет и по России, и по Западу».

Полагаем, что шведскому руководству давно пора прекратить превозносить антироссийские санкции и серьезно задуматься над их снятием.
посольство России
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В российском посольстве также указали на недавно опубликованное исследование журнала Economic Policy «Дружественный огонь: влияние на торговлю санкций, введенных против России, а также ответных санкций», в котором сообщается, что западные страны ежемесячно теряют из-за санкционных ограничений по меньшей мере 1,8 млрд долларов, причем 92% потерь приходится именно на Европейский союз.

29 октября шведское издание Dagens Nyheter призвало страны ЕС держаться вместе и противостоять такому «историческому врагу», как Россия. Автор статьи заверил, что пока ожидать отмены антироссийских санкций не стоит из-за Украины и вхождения Крыма в состав РФ, а затем призывал ЕС быстрее вооружаться в рамках НАТО из-за непредсказуемых действий США и не ослаблять давление на Россию.

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