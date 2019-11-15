12:52 (мск), источник: РИА Новости
Правительство запретило посуточную аренду квартир
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
В нем говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме запрещено использовать для «предоставления гостиничных услуг».
Поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок. При долгосрочной аренде жилья съемщик должен зарегистрироваться по месту пребывания.
Кроме того, квартиры нельзя использовать для промышленного производства и миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях.
При этом отмечается, что жилые помещения можно использовать для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и интересы других людей.