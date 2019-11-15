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12:52 (мск), источник: РИА Новости

Правительство запретило посуточную аренду квартир

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА Новости
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В нем говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме запрещено использовать для «предоставления гостиничных услуг».

Поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок. При долгосрочной аренде жилья съемщик должен зарегистрироваться по месту пребывания.

Кроме того, квартиры нельзя использовать для промышленного производства и миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях.

При этом отмечается, что жилые помещения можно использовать для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и интересы других людей.

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