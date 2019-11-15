Россия, Норвегия и Литва обменялись шпионами

По словам источника «Ведомостей», близкого к руководству одного из силовых ведомств, это первый случай, когда на практике был задействован механизм трехстороннего согласования процедуры освобождения граждан, оказавшихся приговоренными к длительным срокам заключения по тяжкой статье. Он утверждает, что переговоры об обмене между Москвой и Литвой велись при непосредственном участии спецслужб и дипломатического корпуса более года, но активизировались только после вынесения в Москве приговора Фруде Бергу. После подключения к переговорам норвежских властей, литовский президент Гитанас Науседа дал согласие помиловать Филипченко и Моисеенко, а Владимир Путин сделал аналогичный жест в сторону Матайтиса, Тамошайтиса и самого Берга.
По словам собеседника «Ведомостей», шансы на двусторонний обмен между Москвой и Литвой в более ранний период практически отсутствовали из-за тяжести обвинения, которое предъявлялось Филипченко: по данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), его шпионские действия были направлены на «проникновение в органы государственной власти Литвы и литовские правоохранительные и разведывательные службы».
Эта информация была преподнесена Грибаускайте таким образом, что она восприняла это как личное оскорбление, говорит собеседник: а с учетом и без того напряженных отношений с экс-президентом Литвы, такие обвинения ставили крест на любых попытках ведения переговоров об обмене. «Из-за этого автоматически шансы на обмен обнулялись и у Моисеенко», — добавил собеседник «Ведомостей».
Сам Моисеенко обвинялся в том, что в 2012 г. он завербовал знакомого ему с детства Сергея Пушкина, офицера авиационной базы ВВС Литвы в Шяуляй, с целью получения информации о Вооруженных силах Литвы и Миссии воздушной полиции НАТО, о полётах военных самолетов, военной подготовке, местах дислокации и операциях в Афганистане. По данным обвинения, российской разведке были переданы копии документов Минобороны Литвы и копии личных дел некоторых сотрудников авиационной базы. Согласно материалам дела, Моисеенко платил от 500 до 1000 евро за информацию, собранную и переданную ему Пушкиным, а встречи в Литве проходили с соблюдением строгой конспирации в гараже Моисеенко. Моисеенко отрицал свою вину, обжаловал приговор, но его апелляции были отклонены Апелляционным судом и Верховным судом Литвы.
Литовцы Тамошайтис и Матайтис были приговорены в 2016 году к 13 и 12 годам лишения свободы соответственно: обоим инкриминировались обвинения в шпионаже в пользу литовской разведки, однако фабула дел не раскрывалась.
Об аресте Фруде Берга стало известно во второй половине декабря 2017 года. Его обвинили в шпионаже (по ст. 276 УК РФ), «Росбалт» сообщал, что норвежец был задержан с поличным в момент получения секретных сведений о ВМФ России от 24-летнего россиянина Алексея Житнюка. Последнему было предъявлено обвинение в измене Родине (ст. 275 УК РФ). 63-летний Берг, видимо, стал первым с 2000 года представителем страны-«старого» члена НАТО, арестованным в России за шпионаж. В 2000 году по такому обвинению был арестован и осужден американец Эмонд Поуп. Поупа также помиловал президент Владимир Путин.
В апреле 2019 года Мосгорсуд признал Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Максимальный срок по этой статье 20 лет, но обвинение на нем не настаивало. В свою очередь Берг отказался обжаловать приговор — его адвокат Илья Новиков сообщил журналистам, что его подзащитный решил просить президента Путина о помиловании. В конце октября 2019 года Московская комиссия по помилованию рекомендовала президенту России помиловать Берга, в начале ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что прошение Берга о помиловании поступило, но возможных сроков его рассмотрения не называл.
По словам источника в спецслужбах, бывшему пограничнику Бергу норвежская военная разведка состряпала довольно примитивную «легенду» активиста, интересующегося приграничным сотрудничеством, непрофессионализм норвежской разведки отмечался даже норвежскими средствами массовой информации.