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17:22 (мск), источник: Ведомости

Россия, Норвегия и Литва обменялись шпионами

Россия, Литва и Норвегия обменялись гражданами, осужденными за шпионаж: на свободу вышли россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, литовцы Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис и норвежец Фруде Берг.

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Источник: РИА "Новости"

По словам источника «Ведомостей», близкого к руководству одного из силовых ведомств, это первый случай, когда на практике был задействован механизм трехстороннего согласования процедуры освобождения граждан, оказавшихся приговоренными к длительным срокам заключения по тяжкой статье. Он утверждает, что переговоры об обмене между Москвой и Литвой велись при непосредственном участии спецслужб и дипломатического корпуса более года, но активизировались только после вынесения в Москве приговора Фруде Бергу. После подключения к переговорам норвежских властей, литовский президент Гитанас Науседа дал согласие помиловать Филипченко и Моисеенко, а Владимир Путин сделал аналогичный жест в сторону Матайтиса, Тамошайтиса и самого Берга.

По словам собеседника «Ведомостей», шансы на двусторонний обмен между Москвой и Литвой в более ранний период практически отсутствовали из-за тяжести обвинения, которое предъявлялось Филипченко: по данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), его шпионские действия были направлены на «проникновение в органы государственной власти Литвы и литовские правоохранительные и разведывательные службы».

Более того, по версии литовской разведки, Филипченко пытался завербовать офицеров из Министерства обороны для того, чтобы те установили подслушивающие устройства в кабинете и резиденции тогдашнего президента Литвы Дали Грибаускайте.
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Эта информация была преподнесена Грибаускайте таким образом, что она восприняла это как личное оскорбление, говорит собеседник: а с учетом и без того напряженных отношений с экс-президентом Литвы, такие обвинения ставили крест на любых попытках ведения переговоров об обмене. «Из-за этого автоматически шансы на обмен обнулялись и у Моисеенко», — добавил собеседник «Ведомостей».

Сам Моисеенко обвинялся в том, что в 2012 г. он завербовал знакомого ему с детства Сергея Пушкина, офицера авиационной базы ВВС Литвы в Шяуляй, с целью получения информации о Вооруженных силах Литвы и Миссии воздушной полиции НАТО, о полётах военных самолетов, военной подготовке, местах дислокации и операциях в Афганистане. По данным обвинения, российской разведке были переданы копии документов Минобороны Литвы и копии личных дел некоторых сотрудников авиационной базы. Согласно материалам дела, Моисеенко платил от 500 до 1000 евро за информацию, собранную и переданную ему Пушкиным, а встречи в Литве проходили с соблюдением строгой конспирации в гараже Моисеенко. Моисеенко отрицал свою вину, обжаловал приговор, но его апелляции были отклонены Апелляционным судом и Верховным судом Литвы.

Литовцы Тамошайтис и Матайтис были приговорены в 2016 году к 13 и 12 годам лишения свободы соответственно: обоим инкриминировались обвинения в шпионаже в пользу литовской разведки, однако фабула дел не раскрывалась.
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Об аресте Фруде Берга стало известно во второй половине декабря 2017 года. Его обвинили в шпионаже (по ст. 276 УК РФ), «Росбалт» сообщал, что норвежец был задержан с поличным в момент получения секретных сведений о ВМФ России от 24-летнего россиянина Алексея Житнюка. Последнему было предъявлено обвинение в измене Родине (ст. 275 УК РФ). 63-летний Берг, видимо, стал первым с 2000 года представителем страны-«старого» члена НАТО, арестованным в России за шпионаж. В 2000 году по такому обвинению был арестован и осужден американец Эмонд Поуп. Поупа также помиловал президент Владимир Путин.

В апреле 2019 года Мосгорсуд признал Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Максимальный срок по этой статье 20 лет, но обвинение на нем не настаивало. В свою очередь Берг отказался обжаловать приговор — его адвокат Илья Новиков сообщил журналистам, что его подзащитный решил просить президента Путина о помиловании. В конце октября 2019 года Московская комиссия по помилованию рекомендовала президенту России помиловать Берга, в начале ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что прошение Берга о помиловании поступило, но возможных сроков его рассмотрения не называл.


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По словам источника в спецслужбах, бывшему пограничнику Бергу норвежская военная разведка состряпала довольно примитивную «легенду» активиста, интересующегося приграничным сотрудничеством, непрофессионализм норвежской разведки отмечался даже норвежскими средствами массовой информации.

Reuters
1/15

9 ноября Минобороны Австрии подтвердило информацию о задержании полковника австрийской армии. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет. Российские шпионы, разоблаченные после распада СССР, — в фотогалерее «Ъ».

Kaitsepolitsei
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Сотрудник службы безопасности Эстонии Алексей Дрессен был обвинен вместе со своей женой Викторией в шпионаже в пользу России. В июле 2012 года приговорен к 16 годам заключения, его супруга получила шесть лет условно. В сентябре 2015 года Дрессен был обменян на эстонца Эстона Кохвера.

Kaitsepolitsei
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Высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Герман Симм был обвинен в передаче России около 3 тыс. секретных материалов НАТО. В феврале 2009 года его приговорили к 12,5 годам тюрьмы.

Reuters
4/15

В октябре 2014 года в Польше был задержан подполковник Й. Збигнев (полное имя не разглашалось) по подозрению в шпионаже в пользу России. В мае 2016 года осужден на шесть лет. По версии следствия, снабжал российские спецслужбы информацией о польских офицерах, которых можно завербовать.

AP 2019
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Замглавы представительства Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгения Бурякова обвинили в экономическом шпионаже. В мае 2016 года приговорен к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $100 тыс., в марте 2017 года вышел на свободу и депортирован. Сотрудники торгпредства и представительства в ООН Игорь Спорышев и Виктор Подобный, также подозреваемые в шпионаже, успели покинуть США.

Reuters
6/15

Лейтенант Канадского королевского флота Джеффри Пол Делайл был обвинен в злоупотреблении доверием и передаче секретной информации ГРУ. В частности, среди переданных материалов была информация о системе управления военной разведки Stone Ghost. В феврале 2013 года приговорен к 20 годам тюрьмы.

AP 2019
7/15

В июле 2010 года между США и Россией состоялся обмен шпионами. В Россию были депортированы десять человек, которых обвиняли в разведывательной деятельности. В их числе были Анна Чапман, Михаил Васенков и его жена Вики Пелаэс Окампо, Андрей Безруков с супругой Еленой Вавиловой.

AP 2019
8/15

5 сентября 2018 года власти Британии раскрыли имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, назвав двух россиян Руслана Боширова и Александра Петрова. По данным следствия, они являются сотрудниками ГРУ, по данным The Insider и Bellingcat, их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Подозреваемые и российские власти отрицают обвинения.

FBI
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В мае 2002 года агент ФБР Роберт Филип Ханссен был приговорен к 15-ти пожизненным срокам без права на помилование. Его признали виновным в шпионаже в пользу СССР и России в 1979-2001 годах. Шпион пошел на сделку со следствием, что позволило избежать смертной казни.

AP 2019
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28 апреля 1994 года экс-глава советского отдела управления внешней разведки ЦРУ Олдрич Эймс был приговорен к пожизненному сроку без права на помилование. За время своей работы на КГБ выдал не менее 25 американских агентов, некоторые из которых были приговорены к смертной казни. Был завербован в апреле 1985 года.

Reuters
11/15

20 июня 1997 года за шпионаж в пользу России был осужден сотрудник ЦРУ Гарольд Николсон. Суд приговорил его к 23 годам и семи месяцам заключения. В январе 2011 года получил еще восемь лет по обвинениям в сговоре с иностранным правительством и отмывании денег. В декабре 2010 года его сын Натаэль Николсон был приговорен к пяти годам условно за передачу информации агентам СВР после посещения отца в тюрьме.

AP 2019
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В 1996 году был арестован специальный агент ФБР Эрл Эдвин Питтс по обвинению в шпионаже в пользу советских и российских спецслужб. По данным следствия, за свою деятельность получил около $224 тыс. 27 июня 1997 года был приговорен к 27 годам тюрьмы.

Kaitsepolitsei
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Сотрудник эстонской службы безопасности Владимир Вейтман был обвинен в госизмене и передаче сведений, составляющих государственную тайну, российской разведке. В октябре 2013 года приговорен к 15 годам тюрьмы.

AP 2019
14/15

27 сентября 2001 года полковник разведывательного управления Минобороны США Джордж Трофимофф был приговорен к пожизненному заключению. Обвинялся в шпионаже в пользу СССР в 1970-1980-х годах. В частности, передавал перечень главных целей ЦРУ в 1978-1981 годах. Скончался в тюрьме 19 сентября 2014 года.

NCSC
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В феврале 1999 года аналитик Агентства национальной безопасности США (АНБ) Дэвид Шелдон Бун был приговорен к 24 годам и четырем месяцам тюрьмы. В октябре 1988 года сам вышел на контакт с советской разведкой, предложив свои услуги. Среди переданных им данных были сведения о передвижении советских войск и ядерном арсенале, собранных американской разведкой. За годы работы получил более $60 тыс.

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