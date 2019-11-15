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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый Дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Полный текст разговора опубликовал у себя в Twitter журналист Эндрю Дезидерио.

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Разговор двух лидеров состоялся вскоре после того, как Зеленский одержал победу на выборах главы государства, с чем его и поздравляет глава США. Трамп отмечает успех своего украинского коллеги и выражает уверенность в том, что он будет отличным президентом.

В ответ глава Украины приглашает президента США на свою инаугурацию. Тот обещает прислать представителя высокого уровня. Лидеры обсуждают перспективу возможного визита Трампа на Украину.

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На хвалебные слова Зеленского в адрес Украины Трамп отвечает: «Я согласен с вами насчет вашей страны. Когда я владел конкурсом “мисс Вселенная”, Украина всегда была достойно представлена». Затем он обещает пригласить украинского президента в Вашингтон.

Разговор завершается взаимными пожеланиями всего наилучшего. Украинский президент обещает американскому, что к следующему разу попрактикуется в английском языке и сможет общаться без переводчика. Никакие политические вопросы в стенограмме не затронуты.

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В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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