19:08 (мск), источник: Интерфакс
Уволенный псковский чиновник выставил на продажу сайт губернатора
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Сайт губернатора Псковской области ведерников.рф выставлен на продажу бывшим сотрудником региональной администрации.
Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в соцсети, сайт был зарегистрирован на имя бывшего заместителя начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрия Колесникова. Он был уволен в 2018 году, так как к его работе было «много нареканий».
«Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей. Помимо попытки нажиться, он без
Он подчеркнул, что не даст себя шантажировать: уже запущен в работу новый портал губернатор60.рф. «В дальнейшем останется только он», — сообщил глава Псковщины.