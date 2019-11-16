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00:44 (мск), источник: Известия

Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Боливия прекращает дипотношения с Венесуэлой. Об этом в пятницу, 15 ноября, объявила глава МИД страны Карен Лонгарик.

Источник: Reuters

Все дипломаты, представляющие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, должны немедленно покинуть Боливию из-за нарушения дипломатических правил, приводит слова министра BBC News.

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14 ноября и.о. президента Боливии Жанин Аньес заявила, что новые власти страны признают президентом Венесуэлы лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо, а не Мадуро. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это выступление, отметила, что временные власти не имели права на такие заявления.

Ранее 15 ноября Лонгарик объявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА). Кроме того, около 80% дипработников, назначенных экс-президентом страны Эво Моралесом, освобождено от должностей, так как, по словам главы дипведомства, были не столько дипломатами, сколько агентами влияния Моралеса.

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Моралес объявил об отставке на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

13 ноября полномочия президента Боливии временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес. По закону после отставки Моралеса исполнять обязанности мог вице-президент, председатель сената или глава палаты депутатов, но все они сложили полномочия вместе с ним.


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14 ноября сообщалось, что сотни жителей боливийской столицы Ла-Паса выступили против Аньес. Активисты требовали ее отставки. Протест поддержали представители некоторых профсоюзов — они требуют возвращения Моралеса.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15 ноября© Ньюстюб
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