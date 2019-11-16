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Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Боливия прекращает дипотношения с Венесуэлой. Об этом в пятницу, 15 ноября, объявила глава МИД страны Карен Лонгарик.
Все дипломаты, представляющие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, должны немедленно покинуть Боливию
14 ноября и.о. президента Боливии Жанин Аньес заявила, что новые власти страны признают президентом Венесуэлы лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо, а не Мадуро. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это выступление, отметила, что временные власти не имели права на такие заявления.
Ранее 15 ноября Лонгарик объявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА). Кроме того, около 80% дипработников, назначенных
Моралес объявил об отставке на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.
13 ноября полномочия президента Боливии временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес. По закону после отставки Моралеса исполнять обязанности мог
14 ноября сообщалось, что сотни жителей боливийской столицы