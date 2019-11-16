В Еврокомиссии ответили на слова Путина о транзите газа через Украину

По ее словам, ЕК сохраняет спокойствие и сосредоточена на работе по поиску решения сложившейся ситуации.
«Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение», — цитирует ее 15 ноября «РИА Новости».
14 ноября Путин сообщил, что риск прекращения транзита газа через украинскую территорию сохраняется из-за действий «Нафтогаза», который подал новый иск к «Газпрому» и пошел на обострение ситуации.
Слова президента России прокомментировал также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он подчеркнул, что Киев не намерен отказываться от претензий к «Газпрому» в суде.
При этом российский сенатор Алексей Пушков отметил, что, делая ставку на конфликт, Киев ведет игру на грани фола, а в случае потери транзита основной удар придется на Украину.
2 ноября украинская компания подала очередной иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж с требованием $11,8 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.
При этом РФ отмечала готовность заключить договор, даже несмотря на скорый запуск «Северного потока — 2».