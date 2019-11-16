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01:29 (мск), источник: Известия

В Еврокомиссии ответили на слова Путина о транзите газа через Украину

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, ЕК сохраняет спокойствие и сосредоточена на работе по поиску решения сложившейся ситуации.

«Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение», — цитирует ее 15 ноября «РИА Новости».

14 ноября Путин сообщил, что риск прекращения транзита газа через украинскую территорию сохраняется из-за действий «Нафтогаза», который подал новый иск к «Газпрому» и пошел на обострение ситуации.

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Слова президента России прокомментировал также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он подчеркнул, что Киев не намерен отказываться от претензий к «Газпрому» в суде.

При этом российский сенатор Алексей Пушков отметил, что, делая ставку на конфликт, Киев ведет игру на грани фола, а в случае потери транзита основной удар придется на Украину.

2 ноября украинская компания подала очередной иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж с требованием $11,8 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.

При этом РФ отмечала готовность заключить договор, даже несмотря на скорый запуск «Северного потока — 2».

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