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05:04 (мск), источник: РИА Новости

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией «завоеванием». Об этом он написал в статье для издания Asahi Shimbun, в которой поделился своими впечатлениями от поездки на остров.

Источник: РИА Новости

Наследие «японского периода правления» сохранилось в небольшом количестве в южной части Сахалина, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем «Карафуто». В качестве примера он приводит узкоколейную железную дорогу. При этом автор указывает, что в сентябре этого года в эксплуатацию была введена ширококолейная железная дорога, построенная по российским стандартам.

«Таким образом, исчезло еще одно напоминание о японском правлении на Сахалине», — сетует Хаттори.

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Сейчас на Сахалине практически не осталось архитектуры японского периода, пишет журналист. Так, в здании Музея Карафуто, построенного в то время, на данный момент размещается Сахалинский государственный областной краеведческий музей, отмечает автор статьи.

Хаттори также сетует на то, что некоторые памятники японской культуры и истории на острове находятся на грани исчезновения. Так, он обращает внимание на поваленный памятник японскому экспедиционному корпусу, установленный в честь его высадки на Сахалин после поражения России в русско-японской войне.


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«Пейзаж весьма сюрреалистичный: поваленный японский памятник, пляж, наполненный беззаботными отдыхающими, и крупнейший в мире СПГ-завод (“Сахалин-2” — прим. ред.), виднеющийся на горизонте», — пишет журналист.

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При этом автор выразил удовлетворение в связи с начавшейся реставрацией здания бывшего банка «Хоккайдо Такусеку». «Следовательно, это японское наследие избежит исчезновения и продолжит напоминать о японском периоде правления», — заключает Хаттори.

Сахалин — крупнейший российский остров. После поражения России в Русско-японской войне 1904−1905 годов южная часть острова оказалась под властью Токио, а в 1920-м, во время Гражданской войны, Япония оккупировала и Северный Сахалин. В 1925 году Токио добровольно освободил северную часть острова, южная часть перешла СССР в результате победы над Японией в 1945-м.

Мититака Хаттори является главным редактором еженедельника «Исследования России и новых независимых государств» и заместителем директора Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO).

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