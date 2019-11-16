13:35 (мск), источник: РИА Новости
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Соавторы законопроекта о профилактике
«Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать последнее время в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона. Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектом рассылки», — сказала Пушкина агентству.
Она отметила, что письма, направленные против инициативы о профилактике
«Выяснилось, что “авторы” писем вообще не знают о чем идет речь, таких писем в адрес Государственной Думы не отправляли и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников. Либо указанные в письмах номера телефонов никому не принадлежат, то есть были выдуманными», — заявила депутат.
Пушкина добавила, что понимает, «кто стоит за этой хорошо организованной и финансируемой структурой».
Поэтому мне и соавторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку по изложенным фактам.
Пушкина ранее заявляла РИА Новости, что рассчитывает, что законопроект о профилактике домашнего насилия будет внесен в Государственную Думу до конца текущего года.
В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за «шлепок в семье».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье. В свою очередь,