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13:35 (мск), источник: РИА Новости

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Источник: РИА Новости

«Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать последнее время в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона. Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектом рассылки», — сказала Пушкина агентству.

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Она отметила, что письма, направленные против инициативы о профилактике семейно-бытового насилия, также поступали многим депутатам, членам Совета Федерации. Так, по ее словам, комитет Думы по образованию и науке провел свое неофициальное расследование по этой массовой рассылке.

«Выяснилось, что “авторы” писем вообще не знают о чем идет речь, таких писем в адрес Государственной Думы не отправляли и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников. Либо указанные в письмах номера телефонов никому не принадлежат, то есть были выдуманными», — заявила депутат.


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Пушкина добавила, что понимает, «кто стоит за этой хорошо организованной и финансируемой структурой».

Поэтому мне и соавторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку по изложенным фактам.

Пушкина ранее заявляла РИА Новости, что рассчитывает, что законопроект о профилактике домашнего насилия будет внесен в Государственную Думу до конца текущего года.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за «шлепок в семье».

Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена следующая административная ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье. В свою очередь, экс-глава СПЧ Михаил Федотов выражал надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.

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